Stand: 05.06.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wasserwerk Bornhöved muss weiterhin entlastet werden

17.000 Haushalte, die im Kreis Segeberg und im Kreis Plön vom Wasserwerk Bornhöved abhängig sind, sollen weiter Wasser sparen. Dazu hat der Bürgermeister der Gemeinde Bornhöved Reinhard Wundram (CDU) aufgerufen. Am Wochenende war das Wasserwerk an seine Grenzen gekommen, da laut Wundram ungewöhnlich viel Wasser verbraucht wurde. Warum genau, ist noch nicht klar. "Wir haben natürlich auch gemerkt, dass die Menschen gerne ihre Grundstücke bewässern und Swimming-Pools füllen, aber das alles erklärt es im Grunde genommen nicht so ganz genau", erklärt der Bürgermeister. Wundram hält auch ein unentdecktes Leck für möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasserwerke suchen nach der Ursache. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Mehrere Brände am Wochenende

Die Feuerwehren in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn mussten am Wochenende zu gleich mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem gab es am Sonntagmorgen einen Flächenbrand in Heist im Kreis Pinneberg. Außerdem brannte am Sonnabend auf der A1 im Kreis Stormarn ein Auto aus. Den wohl größten Einsatz gab es in Kaltenkirchen: Am Samstagmittag hatte dort ein Carport angefangen zu brennen, die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr schwierig. Demnach behinderten Schaulustige die Arbeiten der Einsatzkräfte. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort, es wurde niemand verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

HSV-Relegationsspiel - A1-Baustelle behindert An- und Abreise

Fußballfans, die heute nach Hamburg zum HSV-Relegationsspiel wollen und über die A1 an- oder abreisen, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Von 19 Uhr an bis morgen früh um 5 Uhr ist die Autobahn zwischen Bad Oldelsoe (Kreis Stormarn) und der Raststätte Buddikate nur einspurig. Laut zuständiger Autobahn GmbH werden die Fugen der Fahrbahn ausgebessert. Die Arbeiten finden stets nachts statt und dauern noch bis Ende Juni an. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2023 | 08:30 Uhr