Stand: 02.06.2023 08:51 Uhr

Laufen gegen den Krebs

Schülerinnen und Schüler in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) laufen heute für den guten Zweck: Sie sammeln damit Spenden für die vierjährige Eli aus Bad Oldesloe. Das Mädchen kämpft gegen Krebs. Für eine dauerhafte Heilung könnte laut der Eltern eine Impfung im Rahmen einer Studie in New York sorgen. Dafür bräuchte die Familie aber rund 250.000 Euro. Etwa 87.000 sind bereits durch eine Spendenaktion im Internet zusammengekommen. Mit dem Spendenlauf heute wollen insgesamt vier Schulen die Familie weiter unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Klinik Bad Bramstedt: Ver.di fordert Sicherheit für Beschäftigte

Nachdem das Klinikum Bad Bramstedt GmbH gestern ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt hat, fordert die Gewerkschaft ver.di schnellstmögliche Sicherheit für alle Beschäftigten. Vorerst soll sich für Mitarbeiter und Patienten nichts ändern, so Geschäftsführer Jens Ritter. Das Schutzschirmverfahren soll präventiv einer drohenden Insolvenz entgegenwirken. Unter anderem biete es der Klinik mehr Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise bei laufenden Verträgen. Vor allem muss ein neuer Investor gefunden werden. Der Mehrheitseigner des Klinikums, die Deutsche Rentenversicherung Nord will ihre Anteile bereits seit längerem verkaufen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Dachstuhlbrand in Kaltenkirchen

Der Brand eines Dachstuhls hat am Donnerstag in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) für einen größeren Feuerwehreinsatz und zeitweise auch eine Sperrung der Innenstadt gesorgt. Laut dem Kreisfeuerwehrverband gab es starke schwarze Rauchentwicklung. Bis zu 60 Einsatzkräfte waren beteiligt. Das Mehrfamilienhaus befindet sich noch im Bau, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

