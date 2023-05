Stand: 31.05.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen wird saniert

Für gut einen Monat steigt in Teilen der Kreise Segeberg und Pinneberg der Geräuschpegel. Denn der Asphalt der 60 Jahre alten Start- und Landebahn des Hamburger Flughafens zwischen Niendorf und Langenhorn wird erneuert. Starts und Landungen werden über Alsterdorf und Norderstedt abgewickelt. Arbeiten an der Kreuzung der beiden Landebahnen sind für die Nacht geplant. Am 28. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Nach den Sommerferien soll dann die Start- und Landebahn Alsterdorf-Norderstedt eine neue Asphaltdecke bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Lager mit gestohlenen Fahrrädern in Norderstedt entdeckt

Mithilfe eines Diebstahlopfers hat die Polizei in Norderstedt (Kreis Segeberg) mehrere gestohlene Fahrräder entdeckt. Ein 26 Jahre alter Hamburger, dem vergangene Woche das Rad gestohlen worden war, hatte dieses mithilfe eines GPS-Trackers in Norderstedt geortet. Er informierte die Polizei. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten sechs weitere gestohlene Fahrräder: Ein Klapp-E-Bike, sowie weitere neuwertige Mountainbikes. Mögliche Eigentümerinnen und Eigentümer sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Vogelnest sorgt für Feuer an Lkw

Am Dienstagabend hat es auf der A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) einen Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Lkw-Fahrer hatte an seinem Fahrzeug Rauch bemerkt, schnell reagiert und ein kleines Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht, so die Leitstelle. Eine Feuerwehr rückt zu Nachlöscharbeiten aus, weil der Lkw mit Papier beladen war. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein kleines Vogelnest unter der Fahrerkabine zu stark erhitzt und entzündet. Die A1 wurde für kurze Zeit in Richtung Lübeck auf zwei Spuren verengt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

