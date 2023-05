Stand: 25.05.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

AKN: Schienenersatzverkehr wird früher als geplant beendet

Bei der AKN Linie 1 kommt das Ende des Schienenersatzverkehrs früher als geplant, denn die Bahn fährt wieder - zumindest auf dem Streckenabschnitt zwischen Bönningstedt (Kreis Pinneberg) und Eidelstedt. Bereits am 22. Juli soll die Bahn hier wieder verkkehren, statt, wie bisher geplant, Mitte August. Grund sind die Bauarbeiten am Bahnhof Bönningstedt, sie können früher als geplant abgeschlossen werden, teilte die AKN mit. Hintergrund ist, dass auf der derzeitigen Umleitungsstrecke, der B4, dann Bauarbeiten beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Ausbau der B404 geht weiter

Der Ausbau der B404 zwischen Bargteheide und Todendorf/Sprenge (Kreis Stormarn) kann weitergehen. zuvor hatte eine Anwohnerin gegen den Ausbau geklagt. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht wies die Klage nun vorläufig ab. Der geplante Aussbau soll das Überholen auf der viel befahrenen Nord-Süd-Achse sicherer zu machen. Dafür soll eine dritte Spur als Überholspur gebaut werden. zu diesem Zweck werden einige der bisherigen Auf- und Abfahrten weichen müssen - sehr zum Missfallen einer Anwohnerin. Durch den Wegfall der Anschlüsse sei ihr Haus kaum noch erreichbar. Das Gericht entschied jedoch, dass die überregionale Bedeutung des Infrastrukturprojekts gegenüber den Sorgen der Anwohnerin überwiegt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd auf der A21 bei Leezen: Spur führt nach MV

Am Mittwochmorgen ist es zu einer Verfolgungsjagd auf der A21 bei Leezen im Kreis Segeberg gekommen. Zwei Autofahrer flohen mit etwa 200 Stundenkilometern vor der Polizei. Inzwischen ist bekannt, warum die beiden flüchteten: Laut Polizeipräsidium Rostock wurden die gleichen Autos, ein Maserati und ein Audi, gegen 2 Uhr nachts im Zusammenhang mit einem Tresor-Diebstahl in einer Tankstelle in Warnemünde gesichtet. Im Tresor befanden sich laut eines Mitarbeiters mehrere Tausend Euro, er wurde später leer auf einer Ackerfläche gefunden. Die gesuchten Personen sind weiter flüchtig. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2023 | 08:30 Uhr