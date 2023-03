Stand: 29.03.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wieder Streik bei Autoliv in Elmshorn

Die Gewerkschaft IG Metall Unterelbe hat die Beschäftigten des Autozulieferers zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Bis zu 350 Teilnehmer werden zu einer Kundgebung vor den Werkstoren erwartet. Da Autoliv durch Sicherheitsgurte und Airbacks zur Textil- und Bekleidungsindustrie gehört, fordert die Gewerkschaft auch für die Elmshorner Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens 200 Euro. Gestern wurde bereits zum zweiten mal bei Autoflug in Rellingen gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Hauptstraße Appen: Sanierung unklar

Die Hauptstraße in Appen im Kreis Pinneberg gehört zu den zehn schlechtesten Straßen im Land. Und das könnte auch für die nächsten Jahre noch so bleiben. Denn der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) ändert seine Prioritätenliste - was jetzt schon marode ist kann noch warten. Zuerst sollen die nicht ganz so schlechten Straßen saniert werden. Das spare Geld und Zeit, so ein Sprecher des LBV. In Appen sorgt das nicht nur beim Bürgermeister Hans Peter Lütje (CDU) für Ärger: "Wir haben hier eine Landesstraße, die jeden Tag 6 bis 7.000 Autos und Lkw durchlässt. Das rumpelt wie verrückt, wenn man über die Holperstellen hier fährt. Das ist so nicht mehr hinnehmbar für uns." Weil es zuletzt bereits geplatzte Reifen und Schäden an Autos gab, hat der LBV durch den gesamten Ort die Geschwindigkeit gedrosselt. Wann die Straße grundlegend repariert wird, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Neue 30er-Zone in Norderstedt

Für knapp 150 Haushalte in Norderstedt (Kreis Segeberg) soll es nachts ruhiger werden. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt laut Stadtverwaltung ab Sonnabend, jeweils von 22 bis 6 Uhr. Entsprechende Schilder wurden bereits an der Segeberger Chaussee sowie der Ohechaussee aufgestellt. Die Stadtvertretung hatte bereits 2020 einen entsprechenden Lärmaktionsplan beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Doppelmord in Elmshorn: Lebenslange Haft für Täter

Das Urteil ist gefallen: Im vergangenen Juli hat ein 30-jährige Mann zwei Frauen in deren Wohnung in Elmshorn mit 18 beziehungsweise 20 Stichen und Schnitten getötet. Der Mann muss lebenslang in Haft - das Motiv des Täters sei vor allem ein gekränktes Ego gewesen, hieß es. Außerdem erkannte das Gericht nach eigenen Angaben die besondere Schwere der Schuld. Die Opfer der Tat waren 19 und 23 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert und 9 Jahre und 6 Monate gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

