A23: Frostschäden werden ausgebessert

Wer am Dienstag auf der A23 unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Die Autobahn ist von 6 Uhr früh an ab Halstenbek-Krupunder Richtung Hamburg nur einspurig befahrbar, außerdem ist die Auffahrt Halstenbek-Krupunder gesperrt. Die zuständige Autobahn GmbH bessert Frostschäden aus. Um 21 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Betrüger stehlen Schmuck im Wert von 1.000 Euro

Die Polizei warnt aktuell vor besonders dreisten Trickdieben in Südholstein. In Neuendorf bei Elmshorn im Kreis Steinburg hatte am Samstagabend ein 85-jähriger Mann eine Frau und zwei Kinder im Alter von drei und zwölf Jahren in die Wohnung gelassen. Die Frau hatte gesagt, dass das jüngere Kind auf Toilette müsse und nach einem Glas Wasser gefragt. Während der Mann Frau und Kind zum Bad begleitete und sich anschließend um das Glas Wasser kümmerte, klaute vermutlich das ältere Kind Schmuck im Wert von 1.000 Euro. Dass der Schmuck weg war, stellte die 80-jährige Ehefrau später fest, als sie nach Hause kam. In Schleswig-Holstein kam es zuletzt gehäuft zu Trickbetrug an der Tür, via Telefon oder Messengerdienst. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Neversdorfer See im Kreis Segeberg wird grün

In den kommenden Tagen wird ein Farbstoff in die Zuläufe des Sees gekippt. Mit diesem fluoreszierenden Markierungsstoff wollen Wissenschaftler die Strömungen der Zuläufe in den Neversdorfer See sichtbar machen. Hintergrund ist, dass laut Kreis unter anderem die Eigentümergemeinschaft Neversdorfer See und die Naturschutzstiftung für Auen und Seen schon länger die Wasserqualität dort verbessern wollen. Dafür müssen sie herausfinden, wie genau das Wasser fließt. Der Farbstoff besteht aus Natriumsalz und ist für die Natur ungefährlich, so der Kreis. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Großeinsatz in Westerhorn

Großeinsatz für die Feuerwehr in Westerhorn im Kreis Pinnebergam Montag: Gegen Mittag hatte eine Halle hinter einem Landhandel angefangen zu brennen, in der Spitze waren laut Feuerwehr etwa 170 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt jetzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 16:30 Uhr

