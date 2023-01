Lübeck ist Schleswig-Holsteins Stau-Hauptstadt Stand: 10.01.2023 10:16 Uhr Die Zeit im Stau ist in vielen deutschen Städten mit dem Ende der meisten Corona-Auflagen wieder gestiegen - so auch in Schleswig-Holstein. Besonders viel Geduld ist in Lübeck gefragt.

In Lübeck haben Autofahrerinnen und Autofahrer vergangenes Jahr im Schnitt 41 Stunden im Stau gestanden. Das zeigen Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix. In Flensburg waren es 32 Stunden. In Kiel waren es knapp unter 30 - das war allerdings ein Drittel mehr als noch 2019. Die Landeshauptstadt hat damit das größte Plus im Land.

In Schleswig-Holstein gibt es vergleichsweise wenig Stau

Deutschlandweit liegt keine Stadt aus Schleswig-Holstein im Spitzenfeld - jedoch landet Hamburg mit durchschnittlich 56 Stau-Stunden auf Platz drei. Besonders der Elbtunnel und Teile des Rings 2 bremsen die Verkehrsteilnehmenden aus. Stau-Hauptstadt in Deutschland war München mit etwa 75 Stunden Wartezeit im Jahr. Weltweiter Spitzenreiter ist London. Dort standen Autofahrende den Angaben zufolge im vergangenen Jahr satte 156 Stunden im Stau.

