Stand: 16.05.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Tötungsdelikt in Oldenburg offenbar Femizid

Bei dem Tötungsdelikt in Oldenburg im Kreis Ostholstein handelt es sich bei dem 58-Jährigen weiblichen Opfer um die Ehefrau des Täters. Das hat die Polizei am Montag bestätigt. Demnach habe es zwischen dem 73-jährigen Täter und seiner Frau offenbar Eheprobleme gegeben. Die genauen Hintergründe der Gewalttat werden noch ermittelt. Der Mann war als Jäger im Besitz einer Waffenerlaubnis und nahm sich am Freitag nach der Bluttat selbst das Leben. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Noch freie Plätze beim DLRG Lübeck

Die Badesaison beginnt - und somit auch die Wache der freiwilligen Lebensretterinnen und Lebensretter der DLRG. An vielen Stränden und Binnenbadestellen im Land gibt es noch Besetzungslücken - für Lübeck und Travemünde dagegen sehe es gut aus, so die DLRG Lübeck. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein berichtet Vorsitzender Thomas Becker, beide Wachstationen - sowohl am Klempauer Hofsee in Beidendorf und am Travemünder Kurstrand - seien nahezu voll besetzt. Demnach sind lediglich in der Zeit vom 12. Juni bis zum Beginn der Ferien in Schleswig-Holstein am 14. Juli noch Plätze frei. Insgesamt werden in Beidendorf 20 Lebensretter aus Lübeck und in Travemünde um die 150 Rettungsschimmer aus dem ganzen Bundesgebiet eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Gleichstellungsbeauftrage unzufrieden mit Frauenquote in der Bürgerschaft

Nach den Kommunalwahlen vom Sonntag hat sich die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck Elke Sasse enttäuscht gezeigt. Grund dafür ist, dass in der neu gewählten Lübecker Bürgerschaft wenige Frauen sitzen. Nur 14 der 49 Abgeordneten sind weiblich. Damit würde sich der niedrige Anteil von Frauen in der Lübecker Kommunalpolitik verfestigen, so Sasse weiter. Während in den anderen kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins der Frauenanteil deutlich höher liege, sei Lübeck hier nach wie vor das Schlusslicht. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2023 | 08:30 Uhr