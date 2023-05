Oldenburg in Holstein: Frau auf offener Straße getötet Stand: 13.05.2023 12:15 Uhr In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) wurde am Freitagabend eine Frau getötet. Der mutmaßliche Täter wurde später leblos in einer Wohnung gefunden, laut Polizei tötete er sich offenbar selbst.

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll die Frau erschossen worden sein - das hat die Polizei aber noch nicht bestätigt. Den Angaben zufolge gingen am Freitagabend mehrere Notrufe bei der Polizei ein: Eine Frau lag schwer verletzt auf einer Straße im südlichen Stadtzentrum von Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein). Sie erlag laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch vor Ort ihren Verletzungen.

SEK stürmt Wohnung und findet Verdächtigen tot auf

Der mutmaßliche Täter soll nach der Tat in eine Doppelhaushälfte geflohen sein. Offenbar hatte die Polizei versucht Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, zahlreiche Kräfte waren im Einsatz - neben dem SEK waren Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei, eine Verhandlungsgruppe und Diensthunde vor Ort. Gegen1.30 Uhr in der Nacht stürmte das SEK die Wohnung, in der sich der mutmaßliche Täter aufhielt. Dort fanden sie den verdächtigen 73-Jährigen leblos auf, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Er soll sich selbst getötet haben.

Hintergründe der Tat unklar

Zu den Hintergründen der Tat ist bisher nichts bekannt - auch nicht in welchem Verhältnis die Frau und der Verdächtige zueinander gestanden haben könnten. Auch das Alter des Opfers ist noch unbekannt. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Erkenntnisse erhoffen sie sich unter anderem von den rechtsmedizinischen Untersuchungen.

