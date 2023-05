Stand: 12.05.2023 10:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Behelfsbrücke wegen Bauarbeiten

Die Behelfsbrücke an der Mühlentorbrücke in Lübeck wird am Freitag ab 13 Uhr an für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. Sie ist nötig, da die Mühlentorbrücke instand gesetzt werden muss. Dafür finden zunächst zehn Tage Vorbereitungen für die Sanierung statt, die Brücke wird deshalb ab Montag gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Neuer Abschnitt der B209 eröffnet

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein hat am Freitag einen neuen Abschnitt der B209 eröffnet. Im Kreis Herzogtum Lauenburg bei Schwarzenbek wurde die Strecke zwischen der B404 und der B207 für den Verkehr freigegeben. Der fast zwei Kilometer lange Abschnitt verkürzt die Verbindung zwischen den beiden Bundesstraßen und entlastet Schwarzenbek vom Durchgangsverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

"Fridays for Future" demonstrieren in Lübeck

Kurz vor der Kommunalwahl am kommenden Sonntag ruft "Fridays for Future" in Lübeck zu einem Klimastreik auf. Zu den Hintergründen sagte Mitglied Katharina Kewitz: "Wir fordern, dass Energie-, Wärme und Verkehrswende jetzt schnell umgesetzt werden. Wir fordern, dass sich auch die Kommunen an das 1,5 Grad Ziel, was im Pariser Klimaabkommen steht, halten und eben in der Krise wirklich Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen." Die Demonstration beginnt um 15 Uhr auf dem Schrangen in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten an Seebrücken in Haffkrug und Scharbeutz nun auch mittags

Das windige Wetter in den vergangenen Wochen hat den Bau der Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug im Kreis Ostholstein ausgebremst. Die Arbeiten liegen aktuell nicht im Zeitplan, sagte die parteilose Bürgermeisterin Bettina Schäfer. Das Problem: Bis Ende des Monats müssen alle Pfähle in den Ostseegrund gerammt sein, zum Schutz der Schweinswale. Um das zu schaffen, werde nun auch in den Mittagsstunden weitergearbeitet: "Wir haben jetzt die Ruhezeiten über Mittag außer Betrieb gesetzt", so die Bürgermeisterin. Sie betonte, dass in der Mittagszeit nicht übermäßig lärmintensive Arbeiten stattfinden. Doch so könnten nun pro Tag drei bis vier Pfähle geschafft werden. Der Bau der Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug soll im Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

