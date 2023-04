Stand: 19.04.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Dutzende Autos in Schwarzenbek zerkratzt

Unbekannte haben in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg mehrere Autos zerkratzt. Laut Polizei liegen bislang 45 Strafanzeigen vor. In allen Fällen standen die Fahrzeuge in der Frankfurter Straße und im Verbrüderungsring. Zerkratzt wurden die parkenden Autos bereits Anfang April. Die Polizei in Schwarzenbek sucht jetzt Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Geldtransporter-Überfall - Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Vor genau einer Woche wurde in Lübeck ein Geldtransporter überfallen. Die Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Sie hatten vergangenen Mittwoch den Mitarbeiter einer Geldtransportfirma überrascht, als der gerade einen Tresor der Bäckereikette Junge leeren wollte. Die Diebe stahlen eine sechsstellige Summe Bargeld und verschwanden. Eine großangelegte Suche in mehreren Bundesländern brachte keinen Erfolg. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei oder online melden - unter der Internet-Adresse "sh.hinweisportal.de". | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Achterbahn im Hansapark bleibt stehen

Die beliebte Achterbahn "Der Schwur des Kärnan". Ist am Dienstag nach einer Testfahrt plötzlich stecken geblieben. Schuld war laut Pressestelle die Kombination aus Kälte und einer starken Windböe. Fahrgäste saßen nicht in der Achterbahn. Es gebe täglich eine solche Testfahrt, bevor die Achterbahn für Passagiere freigegeben werde, so eine Hansapark-Sprecherin. Allerdings konnte die Panne nicht im laufenden Betrieb behoben werden, sondern nach Feierabend. Die Achterbahn "Schwur des Kärnan" soll heute wieder regulär fahren. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

