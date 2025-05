Stand: 06.05.2025 20:53 Uhr Salzwiesenbrand in Sankt Peter-Ording: Grünfläche in Flammen

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) steht seit Dienstagnachmittag auf den Salzwiesen eine Grünfläche zwischen Deich und Südstrand in Flammen. Das teilte die Rettungsleitstelle Nord mit. Laut Feuerwehr mussten mehrere Fahrzeuge mit Wasser nachkommen, weil sich in der Nähe kein Hydrant befindet - sogar Traktoren haben Wassertonnen geliefert. Es gibt keine Verletzten, die Ursache für den Brand ist noch unklar. Rund 80 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Nachlöscharbeiten werden laut Feuerwehr noch bis in den späten Abend andauern.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland