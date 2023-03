Stand: 31.03.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Buddenbrookhaus: Bürgerschaft weiter gegen Sanierung des Gewölbekellers

Die Lübecker Bürgerschaft hat sich am Donnerstag erneut gegen eine Sanierung des Gewölbekellers im Buddenbrookhaus ausgesprochen. Bereits vor einem Monat hatte die Bürgerschaft die Verwaltung dazu aufgefordert, den historischen Keller aus dem 13. Jahrhundert aus den Planungen herauszunehmen. Die Stadt wollte dagegen zurück zu den ursprünglichen Umbauplänen, denn eine Neuplanung wäre erheblich teurer. 23 Abgeordnete stimmten jedoch gegen die Vorlage des Bürgermeisters, 19 dafür. Ellen Ehrich, Befürworterin des Gewölbekellers, ist froh über die Entscheidung: "Ich finde es absolut richtig, dass dieser Keller erhaltenswert ist und auch in die neuen Überlegungen mit einbezogen wird." Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist von dem Beschluss der Bürgerschaft nicht überrascht, zeigte sich aber enttäuscht: "Für die Sanierung des historischen Kellers ist das ein deutlicher Rückschritt", so der Politiker. Er wolle nun mit Fördermittelgebern des Landes Schleswig-Holstein ins Gespräch kommen, inwieweit die Umplanungen des Buddenbrookhauses am Ende noch gefördert werden können. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2023 | 08:30 Uhr