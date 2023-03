Stand: 30.03.2023 10:08 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Erneuter Streit über die Sanierung des Buddenbrookhauses

Der Protest um das Buddenbrookhaus in der Lübecker Innenstadt spitzt sich zu. Im vergangenen Monat hatte die Bürgerschaft entschieden, dass der denkmalgeschützte Gewölbekeller unter dem Museum nicht saniert werden soll. Damit muss die Sanierung nun neu geplant werden. Die Stadt fordert jetzt allerdings, zur ursprünglichen Planung für das Buddenbrookhaus zurückzukehren. Die Verwaltung warnt vor finanziellen Risiken. Das Museum solle so gebaut werden wie bisher geplant, mit einer teilweisen Zerstörung des Gewölbekellers. Dies stünde gegen die Entscheidung der Bürgerschaft. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Corona-Impfzentren schließen am Freitag

Ab Sonnabend gibt es eine Corona-Impfung nur noch bei Ärzten, Betriebsärzten und in Apotheken. Die Impfstellen im Land dagegen werden geschlossen, dazu gehören auch die Impfzentren in Lübeck und Schwarzenbek (Herzogtum Lauenburg). Auch die mobilen Impfteams beenden ab Freitag ihren Einsatz. Laut Gesundheitsministerium haben die Impfzentren und Impfstellen im Land insgesamt mehr als 2,6 Millionen Corona-Impfungen gespritzt, die mobilen Teams rund eine halbe Million. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Auswärtsspiel des VfB Lübeck ohne Fans aus Lübeck?

In der Regionalliga Nord spielt der VfB Lübeck am Sonnabend gegen Atlas Delmenhorst in der Nähe von Bremen. Doch nach einer Entscheidung der Stadt Delmenhorst dürfen bei dem Spiel keine Gästefans dabei sein. Dabei haben die Lübecker Fans bereits Tickets für die Partie gekauft. Nach dem jetzigen Stand werden sie jedoch nicht ins Delmenhorster Stadion gelassen. Die Stadt hat den Gästebereich für dieses Spiel gesperrt. Die Begründung: Der Zaun um den Block herum ist für so eine große Belastung nicht stabil genug und könnte einstürzen. Für den VfB Lübeck ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Verein rief Atlas Delmenhorst dazu auf, rechtliche Schritte gegen diese Entscheidung einzuleiten. Sollte der Gastgeber das nicht tun oder keinen Erfolg damit haben, fordern die Lübecker, dass ein Ausweichstadion benannt wird, in dem dann auch Gästefans dabei sein können. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

