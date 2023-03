Stand: 27.03.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bundesweiter Warnstreik betrifft auch Verkehr bei Lübeck

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Dies betrifft auch die Verbindungen in der Region um Lübeck. So rechnet der neue Anbieter der Strecke Lüneburg-Lübeck-Kiel, erixx Holstein, mit massiven Einschränkungen. Der Anbieter ist zwar nicht direkt von den Streikmaßnahmen betroffen, allerdings geht das Unternehmen davon aus, dass Fahrdienstleiter der DB Netz AG in den Stellwerken und das Personal in den Werkstätten streiken. Dadurch könne es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Von erixx und weiteren Unternehmen wird empfohlen, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten. Der reguläre Busverkehr soll dagegen rollen. Die Gewerkschaften wollen mit der gemeinsamen Aktion Druck machen vor der nächsten Tarifrunde heute in Potsdam. Die Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, die EVG 12 Prozent. Den Arbeitsgebern ist das zu viel. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

