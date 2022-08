Stand: 01.08.2022 09:28 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schwerer Unfall auf der A1 Richtung Norden

Laut Leitstelle hatte sich zwischen Gremersdorf und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ein Auto mit Fahrer, Beifahrerin und sechs Kindern überschlagen. Zwei der Insassen wurden schwer verletzt, alle anderen leicht. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die A1 war zeitweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 09:00 Uhr

Travemünder Woche: Programm mit kleinen Schwächen

Die Organisatoren der Travemünder Woche ziehen ein gemischtes Fazit. Die Regatten auf dem Wasser liefen demnach fast optimal - Diskussionen gibt es aber über das Landprogramm. Es war deutlich kleiner als vor der Corona-Pandemie. Bis zum Herbst muss der Veranstalter der Lübecker Bürgerschaft ein Konzept zur Neuausrichtung vorlegen. Für die Umgestaltung der Travemünder Woche fordern die Veranstalter auch Zuschüsse aus Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Viele Teilnehmende bei Lübeck Marathon erwartet

Der 15. Stadtwerke Lübeck Marathon erwartet in diesem Jahr erneut an die 4.000 Läuferinnen und Läufer. Aktuell liegen den Organisatoren bereits über 1.000 Anmeldungen aus ganz Deutschland und Europa vor. Es seien sogar erstmals Läufer aus Südafrika und Kanada mit dabei. Der Marathon findet am 23. Oktober statt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

