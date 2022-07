Stand: 29.07.2022 09:28 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

ADAC warnt vor Staus

Der ADAC erwartet für dieses Wochenende sehr lange Staus, denn in allen Bundesländern sind Sommerferien. Wer nicht im Dauerstau stehen möchte, sollte über einen alternativen Reisetermin unter der Woche, zum Beispiel Dienstag oder Mittwoch, nachdenken, meldet der ADAC. Besonders voll werde es auf der A1 von Lübeck Richtung Fehmarn und auf der Gegenfahrbahn, denn einige Urlauber fahren auch schon wieder nach Hause. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Anwohner entdecken Gasleck in Lübeck-Kücknitz

In Lübeck-Kücknitz musste der Waldhusener Weg gestern für zwei Stunden gesperrt werden. Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten zuvor Gasgeruch und ein Zischen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde vom Netzbetreiber eine undichte Stelle an einem Gasrohr entdeckt. Sie musste abgedichtet werden und das Rohr soll in den kommenden Tagen ausgetauscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Triple Ultra Triathlon in Lensahn gestartet

In Lensahn im Kreis Ostholstein ist heute morgen um 7 Uhr ein Triple Ultra Trathlon gestartet. Extremsportler Wolfgang Kulow organisiert mit einem Helferteam die Veranstaltung, die 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Fahrradfahren und 126,6 Kilometer Laufen umfasst. Dies ist die dreifache Ironman-Distanz. Die Teilnehmer haben für diese Strecken insgesamt 58 Stunden Zeit. Organisator Kulow sagte: "Es ist einfach ein spannendes Rennen. Es ist der härteste Sport der Welt und wenn andere Sportler beim Iron Man schon ihre Massage bekommen, dann sind wir immer noch auf dem Rad, beziehungsweise fangen dann irgendwann in der Nacht an zu laufen. Mit 126 Km, die dann noch vor einem liegen, sind das komplett andere Dimensionen." Aufgrund der Veranstaltung müssen sich Autofahrer im Kreis Ostholstein von heute an, vor allem zwischen Lensahn und Neustadt, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 591,4 (Stand 28.7.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 588,1 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 456,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 466,5. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

