Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Totschlag in Husum: Staatsanwaltschaft fordert Freispruch

In Husum (Kreis Nordfriesland) soll ein 64-jähriger Mann im September vergangenen Jahres seine Ex-Frau erstochen haben. Im Totschlagsprozess, der am Landgericht Flensburg stattfindet, haben nun sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit gefordert. Daran, dass der Mann die Frau getötet habe, bestehe nach der Beweisaufnahme kein Zweifel, sagte der Staatsanwalt heute. Allerdings könne er nicht bestraft werden, weil er wegen diverser psychischer Krankheiten schuldunfähig gewesen sei. Noch heute will das Gericht sein Urteil verkünden. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 11:00 Uhr

Flensburger gewinnen bei Niederdeutschen Filmtagen in Molfsee

Zum Auftakt der Niederdeutschen Theatertage in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwochabend der Konrad-Hansen-Preis für neue Theaterstücke op Platt vergeben worden. Sowohl der Sieger als auch die Zweitplatzierte kommen gebürtig aus Flensburg. Arne Christophersen erhält die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Theaterstück "An de Kant". In dem Drama geht es um die Misshandlung Schutzbefohlener in Krankenhäusern oder Kinderheimen in der Nachkriegszeit. Christin Kolbeck reichte ihr Erstlingswerk "Paradies" beim Wettbewerb ein. Der Konrad-Hansen-Preis wird seit 2014 alle zwei Jahre vom Niederdeutschen Bühnenbund Schleswig-Holstein ausgeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Förderung für die Museumsinsel Gottorf

Die Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) erhält nach eigenen Angaben von der Bundesregierung Fördermittel in Höhe von 780.000 Euro. Die Fördersumme kommt aus Mitteln des Progamms "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland", mit dem Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) bedeutendes Kulturerbe unterstützt. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich etwa zur Hälfte an der Finanzierung. Die Investitionssumme liegt insgesamt bei rund 1,5 Millionen Euro. Die Baumaßnahmen sollen Ende 2024 in Schleswig starten. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

NS-Projekt an Europa-Uni

Mit der Frage, wie unterschiedlich Deutschland und Dänemark heute auf den zweiten Weltkrieg blicken, beschäftigt sich ab sofort die Europa-Universität Flensburg. EU-Mittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro fließen in den nächsten drei Jahren in das Forschungsprojekt mit dem Titel "Hope and Despair - Hoffnung und Verzweiflung". Neben der Flensburger Uni sind unter anderem die Fachhochschule Kiel und die dänische Design School Kolding an dem Projekt beteiligt. Das Ziel ist es, eine zeitgemäße Erinnerungskultur über Landesgrenzen hinweg zu gestalten. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 16:30 Uhr

