Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Tourismus: Buchungslage über Ostern in der Region

Die Ferienorte in der Region blicken zuversichtlich auf den Saisonstart zu Ostern. Im Ostseebad Grömitz (Kreis Ostholstein) setzen die Touristiker über Ostern alle Hoffnungen auf den Wetterbericht. Wenn das Wetter mitspiele, werde es einen großen Gästeansturm geben, heißt es vom Tourismus-Service Grömitz. Auch die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht berichtet, dass wegen des frühen Osterfestes die Buchungszahlen in diesem Jahr etwas unter denen des Vorjahres lägen. Selbst auf der Ostseeinsel Fehmarn haben Kurzentschlossene noch die Chance, eine Unterkunft für die Osterferien zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

1,2 Millionen Euro für Cap-Arcona-Dokumentationszentrum

Das Cap-Arcona-Dokumentationszentrum in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) erhält mehr als 1,2 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Damit sei die Entwicklung der neuen Dauerausstellung gesichert, erklärte Kulturministerin Karin Prien (CDU) in Kiel. Die Planungen zu einem Dokumentationszentrum in der Innenstadt als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort zur Schiffskatastrophe der "Cap Arcona" können jetzt umgesetzt werden. Die Erinnerung daran gehöre zu den Kernpunkten historischen Bewusstseins in Schleswig-Holstein, so die Ministerin. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Lauenburg: Taxifahrer schützt 97-Jährigen vor Betrug

Ein Taxifahrer aus Lauenburg im Kreis Herzogtum Lauenburg hat einen 97-Jährigen vor einem Telefonbetrug beschützt. Der Senior war von einer Frau angerufen worden, die sich als Polizistin ausgab. Sie sagte, seine Tochter wäre nach einem schweren Verkehrsunfall verhaftet worden - und der Gefängnisaufenthalt könnte nur durch die Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages abgewendet werden. Im Taxi, auf dem Weg zum Geldautomaten, telefonierte der Mann immer noch mit der falschen Polizistin. Den Taxifahrer machte die Situation so misstrauisch, dass er lautstark protestierte, die Weiterfahrt verweigerte und stattdessen die Polizei einschaltete. Die bestätigte später, dass der 97-Jährige Opfer eines Schockanrufs geworden war. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 18:00 Uhr

Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe

Wegen eines Traiffkonflikts fahren seit einigen Wochen am Wochenende unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck keine Busse. Heute wollen sich die Gewerkschaft Ver.di und die Arbeitgeber wieder an einen Tisch setzen. Größter Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer. 35 statt 39 Wochenstunden fordert ver.di - die Arbeitgeber lehnen das aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab. Sie haben ein Stufenmodell über mehrere Jahre angeboten, um die Arbeitszeit zu reduzieren, das wiederum die Gewerkschaft ablehnt. Sollten die heutigen Gespräche scheitern, könnte ver.di zur Urabstimmung aufrufen: In der Folge könnte ein längerer Streik im kommunalen Busgewerbe drohen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

