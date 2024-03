Ostern: Experten rechnen mit bis zu 20 Grad in SH Stand: 26.03.2024 17:57 Uhr Seit Beginn der Woche zeigt sich vielerorts die Sonne und macht Hoffnung auf einen tollen Frühling - doch hält sich das schöne Wetter bis Ostern? Die ersten Prognosen versprechen immerhin milde Temperaturen.

Die Ostereier-Suche im T-Shirt oder doch mit Winterjacke? Beides hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon gegeben und deshalb blicken dieser Tage viele Menschen gespannt auf ihre Wetter-Apps.

Meteorologe erwartet bis zu 20 Grad

Die Prognosen könnten allerdings ziemlich unterschiedlich ausfallen, sagt NDR Wetterexperte Sebastian Wache. Denn: Zum einen befindet sich über Osteuropa ein Hochdruckgebiet, zum anderen aber ein Tiefdruckgebiet im Westen. "Wir sind etwas näher am Tiefdruckgebiet, deshalb bleibt das Wetter wechselhaft", erklärt Wache. "Aber sowohl das Hoch- als auch das Tiefdruckgebiet bringen uns milde Luftmassen." Das heißt, es könnte am Wochenende frühlingshaft werden. "Somit erwarte ich um die Ostertage durchaus Temperaturen bis an die 20 Grad bei uns", so der Wetterexperte.

Tiefdruckgebiet bringt Sahara-Staub

Ob es aber auch sonnig wird, hängt laut Wache ebenfalls von dem Tiefdruckgebiet ab. Denn es transportiert zwar warme Luft von Nordafrika in Richtung Norden, bringt damit aber auch Staub aus der Sahara mit. "Wenn es also trüb ist, ist das Sahara-Staub", erklärt Wache. Sicher scheint: DasTiefdruckgebiet wird wohl für den einen oder anderen Regentropfen sorgen.

DWD: Kein Eiersuchen im Schnee

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass es in den kommenden Tagen wieder unbeständiger wird. "Am Wochenende kann es durchaus sein, dass die im Garten versteckten Ostereier mal nass werden, muss aber nicht!", heißt es in der Vorhersage. Genaue Prognosen für das gesamte Osterwochenende seien erst drei bis vier Tage im Voraus möglich. Eine Aussage zum allgemeinen Trend lässt sich jedoch schon treffen - und da sieht der DWD ebenfalls milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 15 bis 20 Grad. Für Kiel zeigen die Modelle des DWD für Sonnabend und Ostersonntag zum Beispiel Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad als möglich an. "Ein weiterer Kaltlufteinbruch oder gar Eiersuchen im Schnee ist nach heutigem Stand also nicht zu erwarten", so der DWD.

April in den vergangenen Jahren eher zu warm

Überraschende Kälte ist auch in den vergangenen Jahren eher selten der Fall gewesen: In der Wetterstatistik war der April in Deutschland zuletzt immer eher zu warm verglichen mit dem sogenannten langjährigen Mittel. Diese Temperatur liegt für ganz Deutschland bei durchschnittlich 7, 4 Grad, in Schleswig-Holstein sind es 6,6 Grad. Und in den vergangenen beiden Jahren war der April im Norden 0,8 Grad wärmer.

SH im kältesten April das sonnigste Bundesland

Eine Ausnahme bildet das Jahr 2021, damals wurde mit nur 6,1 Grad bundesweit der kälteste April seit 40 Jahren gemessen. In Schleswig-Holstein war es mit 6 Grad zwar auch kalt, aber schön: 225 Sonnenstunden bedeuteten den Spitzenwert in Deutschland.

Ganz anders war es im April 2020, dem sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Hier wurden 8,9 Grad und 265 Sonnenstunden gemessen - so wenig wie in keinem anderen Bundesland. In Quickborn (Kreis Pinneberg) schien die Sonne damals immer mehr als 290 Stunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 26.03.2024 | 19:30 Uhr