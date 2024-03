Stand: 25.03.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

30 Jahre nach Brandanschlag auf Synagoge: Gedenkveranstaltung am Holstentor

Der Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge jährt sich heute zum 30. Mal. Dieser Anschlag im Jahr 1994 löste weltweit Entsetzen aus. Es war das erste Mal seit der Pogromnacht im Jahr 1938, dass Neonazis ein jüdisches Gotteshaus in Brand setzten. Dabei wurde der Vorraum der Synagoge durch Molotowcocktails zerstört, auch wertvolle Dokumente nahmen Schaden. Anlässlich des Jahrestages gibt es um 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Lübecker Holstentor. Erwartet werden laut Stadt bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Jüdischen Gemeinde, der Nordkirche und vielen anderen Organisationen. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08.30 Uhr

Osterferien: Buchungslage teils schlechter als im Vorjahr

Die Tourismusbetriebe in der Region Lübeck bereiten sich auf auf den Saisonstart vor Ostern vor. Allerdings ist die Buchungslage laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) nicht überall so gut wie im vergangenen Jahr. In Grömitz und Kellenhusen (Kreis Ostholstein) zum Beispiel hoffen die Vermieter von Gastunterkünften noch auf Spontanbuchungen. Laut Manuela Schütze von der TASH ist die Buchungslage im Binnenland hingegen zufriedenstellend. In der Holsteinischen Schweiz seien im Campingbereich viele Buchungen für die Ostertage eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08.30 Uhr

