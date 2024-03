Stand: 22.03.2024 09:33 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Vierter Wochenend-Warnstreik im Busverkehr

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein ruft die Gewerkschaft ver.di nun zum vierten Wochenend-Warnstreik auf. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft am Freitag ab 15:30 Uhr die öffentlichen Busbetriebe, unter anderem die Stadtwerke Lübeck. Auch die Priwallfähren werden bestreikt. Beide Seiten wollen sich am Mittwoch wieder an den Verhandlungstisch setzen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8.30 Uhr

Deutsche Bahn darf zum Fehmarnbelttunnel Schienen verlegen

Die Deutsche Bahn hat nun das Baurecht für den ersten Abschnitt der Schienenhinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Dazu hat das Eisenbahn-Bundesamt Unterlagen im Internet veröffentlicht. Die 88 Kilometer lange Trasse zwischen Lübeck und Fehmarn ist in zehn Abschnitte unterteilt. Die ersten 11,5 Kilometer des Projekts hat das Eisenbahn-Bundesamt genehmigt. Für die Bahn ist dieses Baurecht ein wichtiges Signal. Offiziell kann das Verkehrsunternehmen jetzt mit den Arbeiten auf der Insel starten. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8.30 Uhr

VfB Lübeck verliert gegen FC Hansa Rostock

Der VfB Lübeck hat sein Testspiel beim FC Hansa Rostock mit 0:3 verloren. Der Zweitligist aus Mecklenburg-Vorpommern hat am Donnerstag im Ostseestadion klar gewonnen. Trainer Bastian Reinhardt war mit seiner VfB-Elf dennoch insgesamt zufrieden. Er habe viel Neues ausprobiert. Das nächste Drittligaspiel vom VfB Lübeck ist am Ostersonntag bei Viktoria Köln. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8.30 Uhr

