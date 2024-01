Stand: 31.01.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lokführer löscht Brand in Zug bei Bad Schwartau

In der Nacht zu Mittwoch hat in einem Zug auf Höhe Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) der Inhalt eines Waggons gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle fingen die darin transportierten Zeitungen Feuer. Der Lokführer konnte das Feuer jedoch schon vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Weshalb die Zeitungen brannten, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Viele Schäden bereits beseitigt

Drei Monate nach der schweren Ostsee-Sturmflut sind an vielen Orten die Schäden wieder beseitigt. In Grömitz (Kreis Ostholstein) wurden zum Beispiel die Dünen wieder hergerichtet. Als nächstes sollen die Schäden an der Promenade und den Strandzugängen repariert werden, teilt Bürgermeister Sebastian Rieke (FWV) mit. Ähnlich ist auch die Lage auf Fehmarn, in Heiligenhafen (beide Kreis Ostholstein) und in der Lübecker Bucht. In Niendorf am Timmendorfer Strand wurde laut Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP) in der vergangenen Woche die Steganlage am Brodtener Ufer instandgesetzt. Weitere Brücken und Buhnen sollen in den nächsten drei Monaten repariert werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Warnstreik im Omnibusverkehr am Wochenende

Von Freitag bis Sonntag wollen Busfahrerinnen und Busfahrer für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Die Gewerkschaft ver.di hat dazu aufgerufen. In der Region um Lübeck müssen Reisende deshalb mit Ausfällen rechnen. Betroffen sind unter anderem der Stadtverkehr Lübeck, die Autokraft und Rhode-Busse in Ostholstein. Ver.di fordert für die Angestellten im Busgewerbe unter anderem eine 35-Stunden-Woche und eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

