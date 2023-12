Stand: 28.12.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Betrug mit Paketen auf Fehmarn

Die Kriminalpolizei Oldenburg (Kreis Ostholstein) ermittelt nach Fällen von Paketbetrug auf Fehmarn. Ein Ehepaar soll kurz vor Weihnachten unter falschem Namen Produkte von verschiedenen Anbietern im Internet bestellt haben. Als Adresse soll das Paar eine unbewohnte Doppelhaushälfte in Puttgarden angegeben und am Klingelschild den falschen Namen angeklebt haben. Einem Nachbarn war das aufgefallen und alarmierte die Polizei. Dem Ehepaar wird Betrug vorgeworfen. Außerdem prüft die Kriminalpolizei, ob die Verdächtigen auch für ähnliche Taten im November auf Fehmarn verantwortlich sind. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

1,6 Millionen Euro für KI-Forschung in Lübeck

Für die Forschung an Künstlicher Intelligenz fließen im kommenden Jahr 1,6 Millionen Euro vom Land nach Lübeck. Damit wird laut Digitalisierungsministerium die Außenstelle des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz unterstützt. Sie soll zu einem KI-Labor weiterentwickelt werden. Seit die Außenstelle vor drei Jahren eröffnet wurde, untersuchen die Forschenden Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz in der Medizin und Medizintechnik einzusetzen. Insgesamt fließen im kommenden Jahr 376 Millionen Euro vom Land in Digitalisierungsprojekte. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Salemer Straße wird ab Mitte Februar saniert

Ab Mitte Februar soll Salemer Straße in Mustin (Kreis Herzogtum Lauenburg) umfangreich saniert werden. Laut Verkehrsministerium Schleswig-Holstein wird die Straße dabei von 4,80 auf 5,20 Meter verbreitert. Mitte Juli sollten die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Insgesamt kostet die Sanierung des gut 300 Meter langen Abschnitts rund eine Million Euro. Im Moment weist die Fahrbahn noch zahlreiche Risse und Löcher auf, stellenweise löst sich der Asphalt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

