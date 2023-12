Stand: 11.12.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bahnhofsbrücke in Lübeck wird saniert und zeitweise gesperrt

In Lübeck wird in dieser Woche die zweite Hälfte der Bahnhofsbrücke betoniert. In der Nacht auf Freitag soll die Brücke für den Straßenverkehr komplett gesperrt werden. Die Stadt will eine Umleitung über die Marienbrücke einrichten und ausschildern. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin überqueren. Tagsüber kann die Bahnhofsbrücke trotz der neuen Arbeiten wie gewohnt befahren werden. Sollten die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen oder sollte es zu stark regnen, könnten sich die Baumaßnahmen laut Stadt verzögern. Bisher liege das Projekt einen Monat vor dem ursprünglichen Zeitplan. Im Herbst 2024 soll die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Friedenslicht aus Bethlehem in Lübeck angekommen

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Sonntagabend in Lübeck angekommen. Etwa 200 Lübeckerinnen und Lübecker begleiteten die Flamme auf ihrem Weg vom Hauptbahnhof nach St. Marien. Seit 1986 wird das Licht jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in der Geburtskirche Bethlehem entzündet und von dort in mehrere europäische Länder und Städte gebracht. Nach Lübeck bringt es die Arbeitsgemeinschaft der Pfadfinder. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Eröffnung der neuen Bahnhaltestelle Lübeck-Moisling verzögert

Ab sofort gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan. So auch in Lübeck - mit einer Einschränkung: Eigentlich wollte die Stadt zusammen mit Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) heute den neuen Bahnhaltepunkt Lübeck-Moisling einweihen. Schon am Sonntag sollten hier die ersten Züge halten. Witterungsbedingt komme es aber zu Verzögerungen der Bauarbeiten, gab die Stadt am Freitag bekannt. Die Inbetriebnahme wurde auf den 22. Dezember verschoben. Dann sollen Züge von Lübeck-Moisling ganztätig im Halbstundentakt nach Hamburg und nach Lübeck fahren. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

