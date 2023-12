Stand: 08.12.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in Geesthacht brennt

Bei einem Feuer in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der vergangenen Nacht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses zerstört worden. Nach Angaben des Wehrführers wurde bei dem Feuer niemand verletzt, die Bewohner konnten vorerst bei Nachbarn unterkommen. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Mittag an. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 09:00 Uhr

Zugausfälle und Verspätungen: Offener Brief an erixx

Die Politik in Ostholstein erhöht den Druck auf den privaten Bahnanbieter erixx Holstein. Landrat Timo Gaarz (CDU) und der Vorsitzende des Gemeindetages für Ostholstein, Thomas Keller, sprechen in einem offenen Brief von inakzeptablen Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck. Sie fordern Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) darin auf, umgehend einzuschreiten und für eine schnelle Lösung der Probleme zu sorgen. Madsen zufolge sind das Winterwetter, Software-Fehler bei den neuen Akku-Zügen und ein hoher Krankenstand bei den zuständigen Technikern Gründe für die Ausfälle. In diesem Fall sei nicht erixx Schuld an den Problemen, sondern die Zulieferer, so Madsen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Streit an einem Imbiss endet in einer Verfolgungsjagd

Ein Streit zwischen zwei Brüdern und einem Imbissverkäufer in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwoch eskaliert und endete in einer Verfolgungsjagd. Nach Angaben der Polizei hat einer der beiden Brüder den 24-jährigen Verkäufer in der Fußgängerzone mit einer Schreckschusspistole bedroht. Anschließend flüchteten die Brüder in einem Auto und rammten zwei weitere Pkw. Ein gezielter Schuss eines Polizisten auf einen Hinterreifen des Fluchtwagens beendete die Verfolgungsjagd. Bei der Festnahme fanden die Beamten neben der Schreckschusspistole noch mehrere Messer im Auto. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Hansestadt Lübeck soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden

Die Hansestadt Lübeck soll bereits 2035 klimaneutral werden, nicht erst 2040, wie bisher geplant. Dies ist von der Bürgerschaft beschlossen worden, nachdem die Initiative Klimaentscheid mehr als 11.000 Unterschriften dafür gesammelt hatte. EIn Mitglied der Initiative, Gesa Hollaender, freut diese Entscheidung: "Durch die Entscheidung der Bürgerschaft ist es jetzt so, dass der Masterplan Klimaschutz der Hansestadt konkretisiert und angepasst werden muss und darin Klimaneutralität bis 2035 verankert wird." | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Fahrplanwechsel in SH

Ab Sonntag gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan - auch im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein NAH.SH gibt es Veränderungen. Die Nordbahn übernimmt einige Strecken von DB Regio, etwa die Verbindungen zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Kiel und Eckernförde bzw. Flensburg sowie Kiel und Rendsburg. In Lübeck-Moisling wird es einen neuen Bahnhalt geben. Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe fahren morgens und abends mehr Züge. Außerdem werden laut NAH.SH noch mehr Akkuzüge eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:00 Uhr

