Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Der private Bahnanbieter Erixx, der unter anderem Lübeck und Kiel verbindet, rechnet noch bis Freitag mit Problemen durch Personalengpässe, Witterung und kaputte Züge auf seinen Strecken. Auch Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich von Donnerstagabend an wieder wegen eines angekündigten Warnstreiks auf Zugausfälle einstellen. Zuletzt hatte die Gewerkschaft Mitte November gestreikt. Dabei fielen gut 80 Prozent der eigentlich geplanten Fernzüge aus. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) beginnt am Donnerstag offiziell der Bau der Schienenanbindung der festen Fehmarnbeltquerung. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Vertreter der Deutschen Bahn sowie des Bundesverkehrsministeriums geben dazu den Startschuss. Die knapp 90 Kilometer lange Strecke zwischen Puttgarden und Lübeck soll ab 2029 den geplanten Ostseetunnel nach Dänemark an das deutsche Schienennetz anbinden. Kostenpunkt: mehr als 800 Millionen Euro. Vor allem in Ostholstein ist die Hinterlandanbindung nach wie vor stark umstritten. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Auf der A24 bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen und hat so für eine Sperrung Richtung Hamburg gesorgt. Warum der Lieferwagen anfing zu brennen, ist laut Polizei noch unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 4.45 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

