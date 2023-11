Stand: 30.11.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Streit wegen Umbau des Buddenbrookhaus

Der monatelange Streit um den Umbau des Museums "Buddenbrookhaus" in Lübeck schwelt weiter. Die Bürgerschaft und die Verwaltung der Hansestadt konnten bislang keinen Kompromiss finden. Gegenstand des Streits ist eine Treppe, die beim Museumsumbau durch ein historisches Kellergewölbe gebrochen werden soll. Die Bürgerschaft ist dagegen, das Treppenhaus soll an anderer Stelle gebaut werden. Laut Verwaltung gingen durch die Umplanung 19 Millionen Euro Fördergeld vom Land verloren. Der Förderverein des Buddenbrookhauses hat den Kompromiss vorgeschlagen, das Gewölbe für die Treppe zu öffnen und die Steine daraus an anderer Stelle im Keller wieder einzusetzen. Jetzt will die Bürgerschaft entscheiden, ob sie dem zustimmt oder einen anderen Kompromiss findet. Ansonsten droht der Umbau zu platzen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 13:00 Uhr

B501: Schwerer Unfall bei Grömitz

Bei einem schweren Unfall auf der B501 bei Grömitz (Kreis Ostholstein) sind am Mittwochabend acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 32-jähriger Autofahrer zu schnell mit seinem Pkw unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrenden schwer verletzt, darunter ein dreijähriges Kind. Im anderen Auto saßen insgesamt fünf Menschen, davon drei Kinder. Sie kamen mit leichteren Verletzungen davon. Der Sachschaden wird insgesamt auf 22.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Wintereinbruch: Lage auf den Straßen entspannt sich

Nach dem Wintereinbruch hat sich die Lage in der Region inzwischen normalisiert. Und das trotz eines Warnstreiks beim Winterdienst der Straßenmeistereien. Die Straßen seien trotz des Streiks geräumt und gestreut worden, so die Straßenmeistereien in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) und Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg). Nach Angaben der Polizei hat es in der Nacht und am frühen Morgen auch keine Glätteunfälle mehr gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Streik im Einzel- sowie Groß und Außenhandel

Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt, kommt es heute zu einem Warnstreik im Einzel-, Groß- und Außenhandel. Eine Kundgebung dazu findet um 10 Uhr am Gewerkschaftshaus am Holstentor in Lübeck statt. Anschließend ist ein Demonstrationszug durch die Innenstadt und eine Abschlusskundgebung geplant. Für Freitag und Sonnabend sind weitere Streikaktionen in Lübeck geplant. Die Gewerkschaft ver.di will so in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen "Fake-Corona-Impfungen" in Lübeck beginnt

In Lübeck muss sich eine Ärztin vor Gericht verantworten. Die 40-Jährige soll im Corona-Jahr 2021 "Fake-Impfungen" mitverkauft haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die Medizinerin und ihr Vater, welcher ebenfalls als Arzt praktiziert, Impfbescheinigungen für jeweils knapp 60 Euro angeboten. Die Kunden waren Impf-Gegner oder -Skeptiker. Die Ärztin soll in fast 80 Fällen Interessenten angeworben und an ihren Vater vermittelt haben. Dieser stellte die gefälschten Impfnachweise aus. Insgesamt waren es mehr als 350 Zertifikate. Der 73-Jährige ist darum bereits im März zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem hat er seine Zulassung als Arzt verloren und musste eine hohe Geldstrafe zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

