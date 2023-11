Stand: 21.11.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Prozess um getötete Frau in Lübeck

Vor dem Lübecker Landgericht wird heute der Prozess gegen einen 54-Jährigen fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau getötet zu haben. Laut Anklage soll er im März dieses Jahres nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung seine Ehefrau mehrfach geschlagen und letztlich bis zum Tod gewürgt haben. Die Kammer hat 22 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Das Urteil soll in der kommenden Woche fallen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

"Lübeck wird orange" - Aktion gegen Gewalt an Frauen

Am Sonnabend ist internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. In Lübeck macht das Aktionsbündnis "Lübeck wird orange" mit einer Veranstaltung in der Musik- und Kongresshalle auf das Problem aufmerksam. Neben dem Programm präsentieren sich beteiligte Organisationen mit ihren Hilfs- und Schutzangeboten. Allein in Lübeck gab es im vergangenen Jahr fast 800 Polizeieinsätze wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt, in knapp 600 Fällen waren Frauen betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks am UKSH in Lübeck am Freitag

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag zu Warnstreiks unter anderem am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck aufgerufen. Daran sollen sich laut Gewerkschaft alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden der Unimedizin beteiligen. Es werde sichergestellt, dass echte Notfälle versorgt werden können. Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hält das nicht für realisierbar. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Sprengel-Bischöfin Fehrs übernimmt Vorsitz der Evangelischen Kirche

Die Sprengel-Bischöfin von Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, übernimmt kommissarisch den Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hintergrund ist der Rücktritt der bisherigen Vorsitzenden Annette Kurschus, der Fehler beim Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen werden. Bischöfin Fehrs war seit 2021 stellvertretende Vorsitzende und verspricht vor allem, eine konsequente Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der Kirche. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Keine Impfmüdigkeit in Schleswig-Holstein

Angesichts der aktuellen Corona-Welle ruft der Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vor allem Risikogruppen dazu auf, sich impfen zu lassen. Viele Menschen in Deutschland seien mittlerweile aber "impfmüde", sagte Gassen. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins sieht das anders aus. Der Apothekerverband berichtet, dass zum Beispiel in Ostholstein viel Impfstoff bestellt werde. Auch Arztpraxen Lübeck vermelden einen großen Andrang. Landesweit hat die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein in den vergangen zwei Monaten fast 170.000 Covid-Impfungen gezählt. Und mehrere Mediziner wollen jetzt doch wieder mehr Impf-Sprechstunden anbieten, sagt der Hausärzteverband, weil die Nachfrage so groß sei. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 06:00 Uhr

Bahnstrecke Hamburg-Lübeck wird 2027 gesperrt

Nach den Vollsperrungen der Strecken Hamburg-Berlin und Hamburg-Hannover wird 2027 auch zwischen Hamburg und Lübeck der Betrieb komplett eingestellt. Fünf Monate lang, von Juli bis Dezember, werden alle Züge über Büchen, Mölln und Ratzeburg (alle Kreis Herzogtum Lauenburg) nach Lübeck fahren. Am Ende dieser Bauarbeiten soll in Hamburg das erste Teilstück der neuen S4 in Betrieb gehen und zwar zwischen Hauptbahnhof und Rahlstedt. Dieses Projekt liegt bisher laut der Projektleiterin Amina Karam im Zeit- und Kostenplan. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 18:00 Uhr

