Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Neue Ladeanschlüsse für E-Autos sind einsatzbereit

Der Bauausschuss der Lübecker Bürgerschaft hat den Bau von 300 öffentliche Ladepunkte beschlossen. Seit gestern sind 120 in Betrieb, heißt es von der Stadt. An der Kanalstraße und am Fischereihafen Travemünde stehen jeweils sieben neue "Wallboxen" mit zwei Anschlüssen für Autos. Die noch fehlenden Ladeanschlüsse sollen bis 2026 fertig sein. Bereits im kommenden Jahr werden 80 Normal- und 20 Schnellladepunkte das Netz weiter ergänzen. Der Vorteil der neuen Stationen: Es wird nicht zwingend eine Ladekarte benötigt. Eine normale Bankkarte reicht aus. Auch kann mit dem Smartphone per PayPal oder Kreditkarte bezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Diebe lassen Luft aus Reifen und stehlen große Bargeldbeträge

Mit einer bislang unbekannten Masche haben Diebe gestern in Lübeck zwei Mal hintereinander Geld erbeutet. Am Vormittag wurde zunächst ein 60-jähriger Mann überfallen, als er nach einem Besuch bei der Sparkasse wegen einer Reifenpanne anhielt und aus dem Auto stieg. Ihm wurden mehrere Zehntausend Euro gestohlen. Die Täter flüchteten in einem schwarzen SUV mit Hamburger Kennzeichen. Am frühen Nachmittag wiederholte sich das Szenario bei einem 84-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeugen und mahnt zur Vorsicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Navid Kermani bekommt Thomas-Mann-Preis in Lübeck

Der Schriftsteller Navid Kermani erhält 2024 den Thomas-Mann-Preis für sein erzählerisches und essayistisches Werk. Das hat Lübecks Kultursenatorin Monika Frank gestern Abend im Theater Lübeck mitgeteilt. Kermani war dort, um im Großen Haus seinen neuen Roman "Das Alphabet bis S" vorzustellen. Der Thomas-Mann-Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, wird zusammen von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste verliehen. Am 27. September 2024 findet in Lübeck die Preisverleihung statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

