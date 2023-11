Stand: 01.11.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ostsee-Sturmflut: Gespräche zum Wiederaufbaufonds

Fast zwei Wochen nach der schweren Ostsee-Sturmflut sprechen am Mittwoch Vertreter der Landesregierung und der Kommunen über einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds. Bei den Gesprächen in Kiel dabei ist auch Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU). Er erwartet, dass das Land die Förderrichtlinien möglichst schnell verabschiedet, um den Küstenschutz an der Ostsee wiederherzustellen. Weil schon hohe Summen - zum Beispiel für das Flicken der Deiche - ausgegeben wurden, fordern mehrere Bürgermeister, dass Geld auch rückwirkend erstattet wird. Eine konkrete Summe des Fonds wird vermutlich erst am Freitag genannt. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Anti-Rassismus Demo in Sandesneben

In Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben am Dienstag laut Polizei rund 350 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Demnach blieb alles friedlich, es gab keine Zwischenfälle. Aufgerufen zur Demo mit dem Titel "Wir sind nicht still" hatten die evangelische Kirchengemeinde Sandesneben sowie der Verein "Hoffnungsgrund für Flüchtlinge und Migranten". | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

