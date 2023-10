Stand: 26.10.2023 16:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Drei Menschen bei Unfall in Lübeck verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B75 in Lübeck-Kücknitz sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind um kurz vor halb acht ein Auto aus Aurich in Ostfriesland und ein portugiesischer Lastwagen zusammengestoßen. Der 78-jährige Autofahrer und seine 79-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und konnte weiterfahren. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 11:00 Uhr

Mehrere hundert Tonnen Seegras und Müll am Grömitzer Strand

Knapp eine Woche nach der großen Sturmflut an der Ostsee haben die Entsorgungsbetriebe alle Hände voll zu tun. In den Küstenorten ist viel Plastikmüll angeschwemmt worden, Möbel wurden zerstört, Teppiche und Laminatböden haben sich voll Wasser gesogen. Der Zweckverband Ostholstein hat in einigen Ortschaften zusätzliche Container aufgestellt. Allein in Grömitz (Kreis Ostholstein) rechnet der Bauhof damit, dass der Sturm mehrere hundert Tonnen Seegras und Müll angeschwemmt hat. Dort waren gestern rund 250 Urlauber und Einheimische am Strand unterwegs, um Müll zu sammeln. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Straßenmeistereien für den Winter gewappnet

Die Straßenmeistereien in der Region sind gut auf den kommenden Winter vorbereitet. Das hat Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bei einem Besuch des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in Lübeck erklärt. Die 34 Lager im Land seien mit gut 23.000 Tonnen Streusalz gefüllt, rund 500 Straßenwärterinnen und Straßenwärter stünden für den Winterdienst bereit. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Neue Fahrradstraße kann kommen

Bei seinem Besuch in Lübeck hat Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) einen knapp 940.000 Euro-Förderbescheid für eine neue Fahrradstraße vorgestellt. Die Jürgen-Wullenwever-Straße im Stadtteil St. Gertrud soll dazu umgebaut werden. Pro Tag nutzen die sanierungsbedürftige Straße laut Madsen 1.600 Radfahrer, nun soll sie zwischen Moltkeplatz und Hövelnstraße komplett zur Fahrradzone werden. Insgesamt kostet der Umbau rund zwei Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Pöbelnder Radfahrer fährt Renter an - und flieht

In Lübeck ist ein 76-jähriger Mann von einem Radfahrer angefahren und verletzt worden. Danach drohte der Radfahrer, der noch jemanden auf dem Gepäckträger dabei hatte, dem Rentner Schläge an und flüchtete. Das Ganze passierte laut Polizei am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr in der Königstraße. Die Ermittler suchen nun Zeugen, so Polizeisprecher Maik Seidel. Die beiden Männer werden beschrieben als um die 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß mit sehr hagerer Statur. Der Radfahrer soll sehr blasse Haut gehabt haben, der Beifahrer trug einen Dreitagebart, so die Polizei. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu diesen beiden Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das 1. Polizeirevier. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

