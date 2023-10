Stand: 27.10.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Herbstferienbilanz: "Noch Luft nach oben"

Das Ende der Herbstferien naht und die Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter in der Lübecker Bucht hätten sich nach eigener Aussage mehr Umsatz gewünscht. So meldet Grömitz (Kreis Ostholstein) weniger Besucher als im vergangenen Herbst, aber in etwa so viele wie noch vor Corona. Im Kreis Herzogtum Lauenburg waren Pensionen und Hotels nach ersten Schätzungen zu drei Viertel belegt. Doris Schütz vom Lübeck und Travemünde Marketing ist zufrieden: Rund 80 Prozent Auslastung hätte man verbucht. Gründe sehe sie zum einen im Wetter, zum anderen aber auch im veränderten Konsumverhalten. "Die Menschen sparen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Urlaub", so Schütz. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

In Großenbrode wird aufgeräumt - Helfer willkommen

Eine Woche nach der schweren Sturmflut ist am Freitag in Süssau bei Großenbrode (Kreis Ostholstein) an der Ostsee eine große Aufräumaktion gestartet. Dort hatten die Wellen Wohn- und Geschäftshäuser überflutet und Teile der Promenade zerstört. Auch am Sonnabend sind Helfer willkommen, Treffpunkt ist 9 Uhr an der Seebrücke. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Karten sichern für Nordische Filmtage

Am Sonnabend beginnt der Kartenvorverkauf für die Nordischen Filmtage Lübeck. Vom 1. bis 5. November werden 185 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt. Eröffnet wird das Festival mit der schwedisch-dänischen Filmkomödie aus dem Jahr 2023 "Together 99" von Lukas Moodysson. Mit der norwegischen Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann kommt im Jubiläumsjahr sogar ein Stargast zu den Filmtagen. Der künstlerische Leiter, Thomas Hailer, verspricht pure Abwechslung beim Festival. Vom Dokumentarfilm bis zum Spielfilm und von der Komödie bis zum Psychothriller, bis zum Fantasy-Werk, sei alles vertreten. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

