Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Karten-Vorverkauf für Eutiner Festspiele beginnt

Heute startet der Vorverkauf für die Eutiner Festspiele im nächsten Jahr. Geschäftsführer Falk Herzog freut sich: "Wir haben nächsten Jahr ein ganz großes und buntes Programm. Natürlich mit dem Eutin-Klassiker "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber. Aber auch ganz viele Sonderkonzerte von Yvonne Catterfeld oder Bodo Wartke." Die Bauarbeiten für den Neubau der Tribüne der Eutiner Festspiele in Ostholstein laufen seit Anfang des Jahres. Eröffnet werden soll sie am 28. Juni 2024 mit Platz für fast 2.000 Gäste. Die Open-Air-Saison läuft von Anfang Juli bis Anfang September 2024. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Briefwahl für Bürgermeisterwahl in Lübeck startet

Am 5. November findet in Lübeck die Bürgermeisterwahl statt. In 111 Wahllokalen kann dann von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Von heute an kann die Stimme bereits per Briefwahl abgegeben werden. Die Unterlagen können bereits jetzt in einem der vier Bürgerservicebüros ohne Termin am Schalter beantragt und mitgenommen werden. Der Antrag kann auch direkt vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Stiftung soll bei Erhalt der Lübecker Kirchtürme helfen

Damit die Türme der fünf Altstadtkirchen in Lübeck als Silhouette der Hansestadt und als UNESCO-Weltkulturerbe dauerhaft erhalten bleiben, soll es eine neue Stiftung geben. Da die Nordkirche als Trägerin nach eigenen Angaben die Finanzierung der Instandhaltung allein nicht mehr stemmen kann, soll es Unterstützung von der Possehl-Stiftung in Lübeck geben, das Ganze unter dem Titel "7 Türme 7 Jahre 7 Millionen". Weitere Unterstützung erhoffen sich Nordkirche und der Kirchenkreis auch durch die Stadt Lübeck und das Land Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Fußball: VfB Lübeck spielt 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat den zweiten Saisonsieg auf dramatische Weise verpasst. Die Lübecker gingen früh in Führung und lieferten eine defensiv starke Leistung ab. In der Nachspielzeit fingen sie sich den Ausgleich beim 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0). In der Tabelle liegt der VfB Lübeck mit neun Zählern auf Rang 15. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

Handball: VfB Lübeck-Schwartau fliegt aus DHB-Pokal

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat Dienstagabend gegen den DHfK Leipzig mit 25:33 verloren. Eine Halbzeit lang konnte der VfL gegen den Bundesligisten gut mithalten, ehe nach dem Wechsel der Klassenunterschied immer deutlicher wurde und Leipzig am Ende problemlos das Achtelfinale des DHB-Pokals erreichte. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

