Stand: 27.09.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Entbindungsstation im UKSH Lübeck hat Betrieb aufgenommen

Mit dem ersten Baby, das im neu errichteten Kreißsaal im UKSH in Lübeck das Licht der Welt erblickt hat, ist die neue Entbindungsstation offiziell eröffnet. Die Station enthält vier Kreißsäle, zwei Wehenzimmer und ein Operationssaal für Kaiserschnitt-Entbindungen in der Geburtenklinik. Das UKSH ist nun der Ersatz für die geschlossene Geburtshilfe des Marienkrankenhauses. Gegen die Verlegung der Geburtshilfe gab es zunächst viel Widerstand. Nach Angaben des UKSH hat es allen Mitarbeitenden des Marien-Kreißsaales ein Übernahmeangebot gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Innen- und Rechtsausschuss beschäftigt sich mit Schlägerei in Lübeck

Der Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages befasst sich heute unter anderem mit einem Polizeieinsatz in Lübeck. Bei diesem ging es um zwei Schlägereien vor etwa zwei Wochen in der Hansestadt. Das Landespolizeiamt hatte die Berichterstattung zu dem Einsatz gerügt. In einer Pressemitteilung rief die Lübecker Polizei dazu auf, ein im Netz kursierendes Video von der Auseinandersetzung nicht zu verbreiten und von privaten Geräten zu löschen. Grund dieser Aufforderung sei der Schutz Dritter gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Landtages. Die Polizei räumte ein, dass für Einschätzungen dieser Art die Staatsanwaltschaft zuständig sei. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Diskussion um Bäderbahn-Stilllegung

Nachdem Schleswig-Holsteins Grüne in der letzten Woche die bevorstehende Stilllegung der Bäderbahn scharf kritisiert haben, hat sich nun auch die Stadtverwaltung Lübeck zu Wort gemeldet. Der Verkehrswendebeauftragte Michael Stödter sei irritiert über die Entscheidung der Bahn und könne sie überhaupt nicht nachvollziehen, berichten die Lübecker Nachrichten. Allerdings gebe man die Hoffnung nicht auf, da die Bahn vor einer endgültigen Stilllegung die Strecke ausschreiben müsse. Darauf können sich dann private Anbieter bewerben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.09.2023 | 08:30 Uhr