Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schwerer Verkehrsunfall in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dort waren offenbar zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei laut Polizei schwer verletzt. Sie wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Kinder aus Vietnam: Treffen in Eutin mit Landrat Gaarz

In Eutin soll heute bei einem Treffen mit Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) darüber diskutiert werden, ob die vier Kinder aus Bad Schwartau zu Verwandten nach Vietnam abgeschoben werden oder nicht. Das hatte der Kreis beim Familiengericht beantragt. Ihr Vater hatte im vergangenen Oktober die Mutter der Kinder getötet - er sitzt seitdem im Gefängnis. Die Kinder leben aktuell in Pflegefamilien, die sich für den Verbleib der Kinder in Deutschland einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Stadt Lübeck bittet um Wohnraum-Angebote für Studierende

Die Hansestadt Lübeck und die Studierendenvertretungen der Universität, der Technischen Hochschule und der Musikhochschule rufen die Bürgerinnen und Bürger auf, ungenutzten Wohnraum für Studierende anzubieten. Parallel wird in der Nähe des Hochschulstadtteils ein neues Wohngebiet mit 120 Einheiten für Studierende ausgeschrieben. Immer mehr junge Menschen kommen zum Studieren nach Lübeck, finden aber keine bezahlbare Wohnung. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

UKSH bekommt Post-Covid-Ambulanz

Das UKSH in Lübeck wird eine Post-Covid-Ambulanz für Kinder und Jugendliche einrichten. Für Erwachsene entsteht eine Station beim UKSH in Kiel. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will, dass Long- bzw. Post-Covid-Patientinnen und Patienten im Land besser versorgt werden. Deshalb hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, die beiden Projekte mit knapp 2,4 Millionen Euro zu fördern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

