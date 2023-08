Stand: 30.08.2023 10:44 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sind verkaufsoffene Sonntage in Lübeck ein Auslaufmodell?

Sind verkaufsoffene Sonntage noch zeitgemäß? Darüber wird aktuell in Lübeck diskutiert. Anders als in anderen Städten gibt es in der Hansestadt inzwischen ohnehin nur noch zwei statt vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Viele Händler wollten auch bei diesen beiden Terminen gar nicht mehr mitmachen, so die Wirtschaftsvereinigung Lübeck Management. Häufig fehle das Personal, außerdem lohne sich die Zusatzöffnung für sie oft nicht, weil deutlich weniger Kunden kämen als an einem normalen Einkaufstag. Das Lübeck Management will deshalb keine verkaufsoffenen Sonntage mehr organisieren. In anderen kreisfreien Städten gibt es die Diskussion nicht. In Kiel würden die verkaufsoffenen Sonntage sehr gut angenommen, so das Stadtmarketing. Auch in Neumünster und Flensburg sind die Verantwortlichen grundsätzlich zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

Lübeck: Fahrräder und Elektro-Lastenräder anstatt Lkw

In der Lübecker Altstadt sollen ab September Briefe und Pakete nicht mehr mit dem Lastwagen, sondern mit Fahrrädern und E-Lastenrändern zugestellt werden. Die Hansestadt Lübeck hat dafür am Rande der Altstadtinsel ein sogenantes Mikrodepot eröffnet. Zustellunternehmen haben dort die Möglichkeit die Sendungen mit dem Lkw abzuladen und zu lagern. Anschliessend können die Briefe und Pakete mit dem Fahrrad in der Altstadt verteilt werden. Das Modellprojekt ist vorerst auf fünf Jahre angelegt und hat rund 750 000 Euro gekostet, welche zu zwei Drittel mit Fördermitteln des Bundes finanziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.8.2023 08:30 Uhr

Fehrmarnbelttunnel: Verdienstorden für konstruktive Begleitung

Für ihre konstruktive und auch kritische Begleitung des deutsch-dänischen Großprojektes zum Bau des Fehmarnbelttunnels haben drei Deutsche und zwei Dänen am Dienstag in Kiel den Verdienstorden von Schleswig-Holstein erhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Auszeichnung unter anderem an Susanne Brelowski aus Sierksdorf (Kreis Ostholstein) übergeben. Sie ist seit mehr als zehn Jahren Sprecherin für die in einer Allianz zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen gegen die Feste Fehmarnbelt-Querung. | NDR Schleswig-Holstein 30.8.2023 08:30 Uhr

Flüchtlingsbeauftragter wird in Lübeck verabschiedet

Nach zwölf Jahren wird Stefan Schmidt am 13. September aus seinem Ehrenamt als Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein verabschiedet. Zur Abschiedsgala in der St. Marien-Kirche Lübeck werden etwa 500 Gäste erwartet, unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs, Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Trotz der Verabschiedung als Flüchtlingsbeauftragter denkt Schmidt nicht ans Aufhören. Solange seine Gesundheit mitspiele, setze er sich aktiv für die Belange von Geflüchteten ein, erklärte der 81-Jährige. | NDR Schleswig-Holstein 30.8.2023 08:30 Uhr

