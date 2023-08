Stand: 29.08.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kitaplätze fehlen auch in Scharbeutz

Etwa zehn Prozent der Eltern, die in Schleswig-Holstein gerne einen Betreuungsplatz für ihre Kinder hätten, gehen leer aus. Das schätzt das Bundesfamilienministerium. Dabei gibt es seit zehn Jahren einen entsprechenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gibt. Allein in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) werden rund 60 Kita-Plätze mehr gebraucht als im Moment vorhanden sind. Das geht aus Zahlen des Sozial- und Kulturausschusses hervor. Bis zum kommenden Jahr sollen weitere gut 120 Millionen Euro in den Kita-Ausbau fließen.

Viele Verstöße von Radfahrern in Lübeck

Zum Schulstart haben Polizei und Ordnungsdienst in Lübeck Radfahrer kontrolliert. Den Beamten zufolge wurden dabei so viele Verstöße festgestellt wie seit Monaten nicht mehr. Insgesamt 125 Radfahrer haben die Polizisten im Stadtteil St. Lorenz überprüft - mehr als die Hälfte bekam ein Verwarngeld. Etliche Radfahrer nutzten die falsche Fahrbahn oder den Gehweg. Zwei Radfahrer telefonierten während der Fahrt mit dem Handy.

Wochenende: Verkehrsbehinderungen auf der A1

Am kommenden Wochenende müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A1 zwischen Lübeck und Hamburg mit Behinderungen rechnen. Im Hamburger Osten bekommt die Autobahn einen neuen sogenannten Flüsterasphalt. Deshalb geht es am Sonntag dort in Richtung Süden nur auf einer Spur voran, Richtung Norden auf zwei Spuren. Schon am vergangenen Wochenende gab es an der Stelle einen langen Stau Richtung Hamburg. Autofahrer können die Baustelle ab dem Autobahnkreuz Lübeck über die A20 und B206 großräumig umfahren. Die Autobahn GmbH rät Touristen dazu, entweder sehr früh oder sehr spät von der Ostsee loszufahren.

