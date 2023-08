Stand: 28.08.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Badestelle Luisenbad wegen Blaualgen geschlossen

Wegen Blaualgen im Möllner Schulsee ist die Badestelle Luisenbad seit Freitagnachmittag geschlossen. Das teilte der Kreis Herzogtum Lauenburg mit. Bei Hautkontakt mit Blaualgen kann es zu Reizungen kommen und bei Verschlucken können sie zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. In allen Fällen sollte ein Arzt aufgesucht werden, teilte der Kreis mit. Das Gesundheitsamt informiert, wenn das Baden wieder gefahrlos möglich ist. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musik Festival zu Ende gegangen

Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist am Sonntagabend mit dem Abschlusskonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle zu Ende gegangen. Gespielt wurde Georg Friedrich Händels Oratorium "Messias" mit der NDR-Radiophilharmonie, dem Schleswig-Holstein Festivalchor und einem Solistenensemble unter der Leitung von Richard Egarr. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte das diesjährige Festival eine schöne Reise, die jetzt mit einem weiteren Höhepunkt nach fast 200 Konzerten zu Ende gegangen sei, so Günther weiter. Das 38. SHMF hat die Musikmetropole London in den Mittelpunkt gestellt. Die Auslastung lag bei 94 Prozent. Der Erfolg zeige, wie sehr Konzerte das Leben bereicherten, sagte der Festivalintendant, Christian Kuhnt. Die Planungen für das nächste Jahr laufen auf Hochtouren - auch dann gibt es wieder einen Städteschwerpunkt. Diesmal geht es nach Italien, in die Lagunenstadt Venedig, kündigte Kuhnt an. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck wartet weiter auf ersten Heimsieg in Liga 3

Der VfB Lübeck hat am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue auf der Lübecker Lohmühle gespielt. Die Partie endete mit einem 1:1. Nach Angaben der Polizei verlief der Spieltag friedlich. Mehr als 5.000 Fußballfans verfolgten das Spiel auf der Lübecker Lohmühle. Darunter befanden sich etwa 500 Gäste der Fans aus dem Erzgebirgskreis. Sowohl bei der An- als auch Abreise kam es zu Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

