Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Das Ende von Karstadt in Lübeck

Die Karstadt-Betriebsrätin Karin Kinnert hat gegenüber NDR Schleswig-Holstein bestätigt, dass Karstadt in Lübeck Ende Januar 2024 endgültig schließen wird. Der Konzern und der Vermieter des Traditionsstandortes in der Hansestadt konnten sich offenbar nicht einigen, wie es künftig hätte weitergehen können. Der Warenhaus-Konzern habe nun den Mietvertrag gekündigt, hieß es am Donnerstag auf der Betriebsversammlung. 90 Beschäftigte sind von der Entscheidung betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Straßensperrungen wegen Triple Ultra Triathlon

In Lensahn (Kreis Ostholstein) ist heute früh der 30. Internationale Triple Ultra Triathlon gestartet. 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und knapp 127 Kilometer Laufen stehen für die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Programm. Für das Radrennen müssen einige Straßen gesperrt werden. Laut Polizeisprecher Maik Seidel ist die Kreisstraße 59, die Lübecker Straße, von Lensahn bis nach Beschendorf gesperrt. "Hier gibt es die Möglichkeit nur für Anwohner, die Strecke zu passieren." Eine Umleitungstrecke für alle anderen ist ausgeschildert. Die Radfahrer haben auf ihrem Rundkurs absolute Vorfahrt. Die Polizei ist vor Ort und wird kontrollieren, damit alle Sportler sicher über die Strecke kommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Lübecker Klima-Gruppen appellieren an Kommunalpolitiker

Mit einer 24-stündigen Mahnwache machen Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener Lübecker Klima-Gruppen die Lübecker Kommunalpolitik darauf aufmerksam, dass Klimaschutz mit höchster Priorität in die kommunalpolitischen Entscheidungen einfließen müsse. So erklärt es Teilnehmerin Ruth Baldenius. Sie fordert gemeinsam mit den Demonstranten mehr Maßnahmen für ein klimagerechtes Lübeck: beispielsweise einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien sowie die Verkehrswende mit großem Ausbau des ÖPNV und der Rad- und Fußwege. Die Mahnwache beginnt heute auf dem Markt um 16 Uhr mit einer Anfangskundgebung und Redebeiträgen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

