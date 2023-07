Stand: 27.07.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Feuer auf Recyclinghof in Lensahn

Vorbeifahrende Autofahrer auf der A1 hatten am vergangenen Abend bei Lensahn (Kreis Ostholstein) Qualm gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. "Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir festgestellt, dass ein großer Grünschnitthaufen von etwa sechs bis sieben Metern Höhe sich entzündet hatte", sagte Hartmut Junge, Gemeindewehrführer der Feuerwehr Lensahn. "Durch den natürlichen Gährungsprozess ist es in dem Haufen zum Feuer gekommen." Mit zwei Radladern wurde dieser Haufen auseinandergezogen und abgelöscht. Es habe etwa drei Stunden gedauert, bis das Feuer unter Kontrolle war, nach vier Stunden war es gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 8:30 Uhr

Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer bei Travemünder Woche

Bei der Travemünder Woche in Lübeck hat die Polizei nacheinander zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Erste war den Beamten in der Straße "Am Lotsenberg" aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,3 Promille. Auch ein 18-Jähriger muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Er war mit knapp 0,7 Promille Atemalkohol auf einem E-Scooter unterwegs. Möglicherweise stand er laut Polizei auch unter Drogeneinfluss. Außerdem hatte er einen Teleskopschlagstock dabei, der sichergestellt wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass bei E-Scootern dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren gelten. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 8:30 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt besiegt VfL Lübeck-Schwartau

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Abend gegen Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau einen Sieg eingefahren. Beim Testspiel in der ausverkauften Hansehalle stand es am Ende 34:29. VfL-Rückraumspieler Janik Schrader war dennoch zufrieden: "Wir sind immer gut rangekommen und haben sie richtig gut geärgert. Es ist das absolute Highlight der Vorbereitung gegen die Mannschaft zu spielen, die in dieser Saison wahrscheinlich um die Meisterschaft spielen wird." Das Erlebnis in der "Hansehölle" werde er so schnell nicht vergessen. Die Zweitliga-Saison startet für den VfL Lübeck-Schwartau am 1. September gegen Coburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 8:30 Uhr

