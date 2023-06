Stand: 27.06.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nationalpark Ostsee: Wirtschaft in Lübeck besorgt

Heute treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung von Schleswig-Holstein, Tourismus-Verbände und Ostsee-Gemeinden in Lübeck, um über die Pläne für einen Nationalpark Ostsee zu diskutieren. Wie eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigt, befürchten Hotels, Restaurants und andere Tourismus-Betriebe unter anderem Befahrungsverbote auf der Ostsee. IHK-Chef Lars Schöning geht davon aus, dass die Region dadurch unattraktiv für Wassersport-Gäste werden könnte - und diese nach Mecklenburg-Vorpommern ausweichen. Ob der Nationalpark Ostsee tatsächlich kommt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften

In Eutin (Kreis Ostholstein) und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es zuletzt zu aggressivem Verhalten gegenüber Rettungskräften gekommen. In Eutin hatte der Rettungsdienst am Sonntag einen Mann bewusstlos in seiner Wohnung gefunden. Im Krankenhaus bespuckte und beleidigte der offenbar alkoholisierte 44-Jährige dann seine Helferinnen und Helfer. Im Geesthachter Fall fuhr ein Rettungswagen in die Elbstraße und parkte dort mit Blaulicht und Warnblinkanlage. Als die Sanitäterinnen und Sanitäter vom Einsatzort zurückkamen, stellten sie fest, dass Unbekannte einen Scheibenwischer abgebrochen hatten. Die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Stockelsdorf: Trunkenheitsfahrt nach Schützenfestbesuch

Nachdem er am Wochenende das Schützenfest in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) besucht hatte, fuhr ein offenbar betrunkener Mann mit dem Auto nach Hause. Mehrere Zeugen haben das nach Polizeiangaben beobachtet. Ein Streifenwagen fuhr daraufhin zu der Wohnung des Mannes in Lübeck und brachte den 36-Jährigen auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille an. Gegen den Mann wird nun ermittelt, sein Führerschein wurde bereits beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

