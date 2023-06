Stand: 22.06.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Messerattacke in Breitenfelde: Angriff bei Übergabe des gemeinsamen Sohnes

Nach der Messerattacke auf einen Mann und eine Frau am Dienstag in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Demnach hat der 52-Jährige mutmaßliche Täter seine Noch-Ehefrau bei der Übergabe des gemeinsamen siebenjährigen Sohnes angegriffen. Die 37-Jährige und ihr 45 Jahre alter neuer Partner wurden lebensgefährlich verletzt, schweben laut Polizei mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in U-Haft. Er schweigt bislang zu der Tat. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Sommerferien in NRW: ADAC rechnet mit Staus in SH

Die heute in Nordrhein-Westfalen beginnenden Sommerferien werden laut ADAC für spürbar vollere Straßen auch in Schleswig-Holstein sorgen. Grund sind unter anderem Baustellen im Großraum Hamburg sowie auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Autobahnkreuz Lübeck, zwischen Pansdorf und Neustadt (Kreis Ostholstein) und auf der Fehmarnsundbrücke. ADAC-Sprecher Rainer Pregla sagte: "Die zahlreichen Baustellen führen sowieso werktags schon zu erheblichen Verzögerungen. Das wird jetzt durch den Urlauberanreiseverkehr noch verstärkt." Laut ADAC sollte man mit Verzögerungen zwischen 15 bis 90 Minuten rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Einschleichdieben im Herzogtum Lauenburg

Die Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg warnt vor sogenannten Einschleichdieben. Diese waren zuletzt verstärkt im Raum Ratzeburg unterwegs. Die Täter schleichen sich laut Polizei in unverschlossene Häuser und stehlen Bargeld oder andere Wertgegenstände. Die Bewohnerinnen und Bewohner halten sich während der Taten meist im Garten auf. Die Polizei ruft darum zu mehr Wachsamkeit auf. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

