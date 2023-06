Stand: 20.06.2023 10:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Talkau: Reisebus auf Parkplatz in Flammen

Eine Reisebus, der in Richtung Berlin unterwegs war, hat am Montagnachmittag auf der A24 in der Nähe der Abfahrt Talkau im Kreis Herzogtum-Lauenburg aus ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Wenig später stand der Bus auf einem Parkplatz komplett in Flammen. Alle 23 Fahrgäste konnten laut Autobahnpolizei rechtzeitig aussteigen, verletzt wurde deshalb niemand. Ein Ersatzbus holte die Reisenden ab, um sie weiter in Richtung Berlin zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Tourismus: Buchungslage in Ostholstein ist gut

Hotels, Pensionen und Restaurant in der Region erwarten für die bevorstehenden Sommerferien zahlreiche Urlaubsgäste. Die Buchungslage ist dabei gut, wenn auch etwas schwächer als im letzten Sommer, dies melden zum Beispiel die Zimmervermittlungen auf Fehmarn, in Heiligenhafen oder Kellenhusen. Und auch die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht merkt, dass angesichts der Inflation die Menschen stärker aufs Geld gucken als bisher. Sprecherin Doris Wilmer-Huperz sagte: "Die 14-Tage Buchungen sind zurückgegangen. Es werden eher so zehn oder auch vier bis fünf Tage gebucht. Und auch die immer spontaner." Daher bliebe abzuwarten, wie sich die Buchungslage durch spontane Buchen noch verändere. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2023 | 08:30 Uhr