Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Rettungseinsatz auf der Ostsee

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sind gestern Mittag sieben Schwimmer in Not geraten. Laut Feuerwehr mussten sie von der DLRG aus der Ostsee gerettet werden. An Land wurden die fünf Personen durch Notärzte und Sanitäter betreut und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum die Schwimmer in Not geraten sind, ist laut Feuerwehr noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Amok-Übung am Reinfelder Schulzentrum

Wie zuletzt Bombendrohungen und Brandstiftungen gezeigt haben, kommt es in Schleswig-Holstein immer wieder zu Zwischenfällen an Schulen. Aus diesem Grund hat die Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Wochenende mit knapp 100 Beamten und 140 Einsatzkräften eine lebensbedrohliche Einsatzlage am Reinfelder Schulzentrum geübt. Als Einsatzsituation wurden zunächst ein Brand und anschließend eine Amoksituation simuliert. Dabei wurden auch Rauchbomben und Pyrotechnik eingesetzt. Neben Einsatzkräften der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr, DRK sowie Studierende und Azubis der Universität Lübeck beteiligt. Im Ergebnis wurde allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit bescheinigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Reiseverkehr sorgte für Stau am Wochenende

Hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen haben am Wochenende wieder zu Staus auf den Autobahnen in der Region geführt. Laut Autobahn GmbH gab es dichten Reiseverkehr, so zum Beispiel auf der A1 Reinfeld Richtung Lübeck. Dort betrug die Wartezeit im Stau rund 30 Minuten. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Lübeck: KI-Debatte am Dienstag

Wird der Mensch mit seinem Denken und Handeln bald überflüssig sein, weil Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen? Zu diesem Thema laden die drei Lübecker Hochschulen morgen zu einem gemeinsamen Abend über Künstliche Intelligenz ein. Ab 19 Uhr soll es in der St. Petri Kirche in Lübeck Debatten um menschliche und maschinelle Worte, Klänge und Bilder geben. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

