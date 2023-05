Stand: 30.05.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nächtliche Sperrung auf der A1 Richtung Lübeck

Von Dienstagabend an bis zum Donnerstag wird die A1 in Richtung Lübeck zwischen Ratekau und Sereetz (Kreis Ostholstein) jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Grund sind laut Autobahn GmbH Vorbereitungen an der Brücke über die L290, die abgerissen und erneuert werden soll. Weil die Arbeiten am Mittelstreifen und somit an der Fahrbahn in Richtung Lübeck stattfinden, müsse die Autobahn gesperrt werden. Die Umleitung führt von Ratekau zur L309 und L181 bis zur Anschlussstelle Sereetz. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Pfingstwochenende an der Lübecker Bucht

Die Seebäder in der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) sind am Pfingstwochenende gut besucht gewesen. Laut Tourismusagentur Lübecker Bucht waren die Hotels nahezu ausgebucht, ebenso die Wohnmobilstellplätze. Auch bei den Ferienwohnungen gab es eine Auslastung von rund 80 Prozent, was leicht unter der Auslastung von 2022 liegt, erklärt Sprecherin Doris Wilmer-Huperz: "Was uns am vergangenen Pfingstwochenende aufgefallen ist, dass es ein paar mehr Radfahrer gab als sonst." Beim bevorstehenden Sommerurlaub gäbe es bereits jetzt schon eine Auslastung von 90 Prozent, so Wilmer-Huperz weiter. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Bilanz Superkunstfestival Lübeck

Mit 36.000 verkauften Tickets an insgesamt drei Tagen ist das Superkunstfestival in Lübeck am Montag zu Ende gegangen. Seit 2018 findet das Musikfestival in Lübeck statt. Es ist nach Angaben der Veranstalter das größte inklusive Popfestival bundesweit. Musikalische Highlights waren in diesem Jahr unter anderem Alice Merton, Tocotronic oder die Antilopen Gang. "Das wir ausverkauft sind, ist etwas gegen den Trend", freute sich Michael Schmerschneider von der Kulturakademie der Diakonie Nord Nord Ost. Viele Tourneen und Konzerte würden sonst aufgrund eines späten Kaufverhaltens abgesagt. Viele Veranstalter könnten so nicht planen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Montagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Laut Polizei brannte es zuerst in einem Zimmer, dann griff das Feuer auf weitere Teile der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rothenburgsorter Weg über. Drei Bewohnerinnen und Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus. Warum es brannte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 06:00 Uhr

