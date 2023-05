Stand: 24.05.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schließung der "Freien Dorfschule Lübeck" sorgt weiter für Wirbel

In der geschlossenen Privatschule "Freie Dorfschule Lübeck" soll das Blaumachen offenbar System gehabt haben. Zahlreiche Kontrollen haben laut Bildungsministerium gezeigt, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte regelmäßig gefehlt hat. Am Dienstagabend hat die Schulleiterin vor der Schule noch eine Pressekonferenz abgehalten. Sie sagte: "Behauptungen, dass Schüler und Lernbegleiter hier schwänzen würden, sind einfach falsch. Wir haben eben eine andere Auffassung von Präsenz." Der Leiter der Schulaufsicht, Alexander Kraft, sagte NDR Schleswig-Holstein, dass eine Schule, die digitales Lernen anbiete, in Schleswig-Holstein nicht möglich sei. "Schule findet in der Schule statt und ist eine Präsenzveranstaltung. Digitale Schule gibt es in Schleswig-Holstein und auch sonst in Deutschland nicht." Die Schulleiterin gab auf der Pressekonferenz offen zu, dass viele der Lehrkräfte eigentlich Laien seien, die sich um die Betreuung, Lerninhalte und Angebote für die Kinder kümmern würden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Brückenarbeiten in Lübeck abgeschlossen

Die Bauarbeiten für den weiteren Erhalt der Mühlentorbrücke in Lübeck sind abgeschlossen. Am Dienstag wurde bereits die neue Fahrbahnmarkierung gesetzt. Spätestens am Mittwochabend soll die Fahrbahn wieder frei gegeben werden, dies teilte die Stadt mit. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

