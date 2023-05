Stand: 19.05.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist rund um Kiel ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Laut Polizei gab es nur gut 60 Einsätze über den gesamten Tag verteilt. Die Beamten seien lediglich zu kleineren Einsätzen unterwegs gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Schwimmabzeichen-Tag: Schnell das Seepferdchen machen

Am Sonntag ist der erste bundesweite Schwimmabzeichen-Tag. Dann kann jeder sein Seepferdchen-Abzeichen machen - oder auch in Bronze, Silber oder Gold. An der Aktion nehmen auch einige Hallen- und Freibäder rund um Kiel teil, beispielsweise die Freibäder in Schwentinental, Fockbek, Kropp und Bokel und das Hörnbad in Kiel. Hintergrund ist, dass immer weniger Kinder schwimmen können, wie der Geschäftsführer des DLRG in Schleswig-Holstein, Thies Wolfhagen, betont. "Die Teilnahme (...) ist ganz einfach: Einfach ins Freibad, ins Hallenbad gehen, sich dort bei der DLRG melden und die Prüfung direkt ablegen, wenn man schon fit ist", erklärt Wolfhagen. Die Schwimmprüfung kostet nicht extra. Es wird nur der Eintritt ins Schwimmbad fällig. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Holstein Kiel: letztes Heimspiel in dieser Saison

Vor ausverkauftem Haus empfängt Holstein Kiel am Freitagabend den FC St. Pauli in der zweiten Liga. Während die Kieler im Niemandsland der Tabelle feststecken, haben die Gäste aus Hamburg theoretisch noch Chancen auf den Relgationsplatz 3. Die 15.034 Zuschauer sollen schon etwa eine Stunde vor Anpfiff im Stadion sein. Denn Spieler wie Fin Bartels oder Hauke Wahl werden am Freitagabend verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

