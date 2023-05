Stand: 19.05.2023 16:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

NOZ/mh:n Mediengruppe druckt bald fast alle Tageszeitungen in SH

Fast sämtliche Tageszeitungen in Schleswig-Holstein werden künftig von einem einzigen Unternehmen gedruckt: der NOZ/mh:n Mediengruppe, zu der auch der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) gehört. Deren Druckereien in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Pinneberg (Kreis Pinneberg) und im mecklenburgischen Wittenburg sollen spätestens vom kommenden Jahr an die Aufgaben des Druckzentrums in Kiel übernehmen. Dessen Schließung war bereits im April angekündigt worden. Bisher werden dort unter anderem die Kieler Nachrichten, die Lübecker Nachrichten und die Segeberger Zeitung gedruckt. Allein die deutsch-dänische Zeitung Flensborg Avis verfügt damit noch über eine weitere eigene Druckerei. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 18:00 Uhr

Mahd: Rettung von Rehkitzen mit Drohne

Seit ein paar Tagen werden die Wiesen in Schleswig-Holstein zum ersten Mal in diesem Jahr gemäht. Das kann vor allem für Rehkitze gefährlich werden. Denn sie verstecken sich in den Wiesen. Wenn Gefahr droht, zum Beispiel durch eine Mähmaschine, erstarren sie und bewegen sich nicht mehr. Das endet für die jungen Tiere oft tödlich. Um das zu verhindern, suchen Helfer und Landwirte die Flächen vor dem Mähen ab - wie Lutz Henne vom Kitzrettungsverein Mittelholstein. "Ich bin den fünften Tag in Folge unterwegs gewesen mit Drohne und Wärmebildkamera und habe im Auftrag der Landwirte die Flächen abgesucht und die Rehkitze geborgen und rausgenommen aus der Fläche.", erklärt er. Die Kitze werden dann in eine Kiste am Feldrand gepackt und nach der Mahd wieder freigelassen. Wer selbst unterwegs ist und Rehkitze auf Wiesen sieht, brauche aber nicht eingreifen, sagt Lutz Henne. "Das Kitz hält immer Verbindung mit der Ricke. (...) Nicht anfassen, nicht mitnehmen. Dem Kitz geht es gut." | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Holstein Kiel: letztes Heimspiel in dieser Saison

Vor ausverkauftem Haus empfängt Holstein Kiel am Freitagabend den FC St. Pauli in der zweiten Liga. Während die Kieler im Niemandsland der Tabelle feststecken, haben die Gäste aus Hamburg theoretisch noch Chancen auf den Relgationsplatz 3. Die 15.034 Zuschauer sollen schon etwa eine Stunde vor Anpfiff im Stadion sein. Denn Spieler wie Fin Bartels oder Hauke Wahl werden am Freitagabend verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist rund um Kiel ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Laut Polizei gab es nur gut 60 Einsätze über den gesamten Tag verteilt. Die Beamten seien lediglich zu kleineren Einsätzen unterwegs gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Schwimmabzeichen-Tag: Schnell das Seepferdchen machen

Am Sonntag ist der erste bundesweite Schwimmabzeichen-Tag. Dann kann jeder sein Seepferdchen-Abzeichen machen - oder auch in Bronze, Silber oder Gold. An der Aktion nehmen auch einige Hallen- und Freibäder rund um Kiel teil, beispielsweise die Freibäder in Schwentinental, Fockbek, Kropp und Bokel und das Hörnbad in Kiel. Hintergrund ist, dass immer weniger Kinder schwimmen können, wie der Geschäftsführer des DLRG in Schleswig-Holstein, Thies Wolfhagen, betont. "Die Teilnahme (...) ist ganz einfach: Einfach ins Freibad, ins Hallenbad gehen, sich dort bei der DLRG melden und die Prüfung direkt ablegen, wenn man schon fit ist", erklärt Wolfhagen. Die Schwimmprüfung kostet nicht extra. Es wird nur der Eintritt ins Schwimmbad fällig. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

