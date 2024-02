Stand: 15.02.2024 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schilksee: Kämpfer bei Ortsbeirat wegen Sturmflutschäden

Bei der Sitzung des Ortsbeirates in Kiel-Schilksee ging es am Mittwoch um die Sturmflutschäden. Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war vor Ort. Er sagte, oberste Priorität sei die Erstellung von Gutachten, damit Gelder beantragt werden könnten. Küstenschutz sei Aufgabe der Gemeinden, sagt das zuständige Ministerium. Kämpfer hält das für überholt. Er wolle für eine Änderung kämpfen. Ein Anspruch auf eine Finanzierung vom Land für den Schutz der Steilküste gebe es nicht. Die Strandpromenade in Schilksee werde unterdessen teils diese Woche wieder frei gegeben, so Kämpfer. Im Bereich einiger beschädigter Treppenabgänge dauere es noch, da seien Genehmigungen notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Kampfmittelräumdienst durchsucht Vieburger Gehölz

In Kiel suchen Spezialisten heute im Vieburger Gehölz nach alter Munition. Am Montagnachmittag hatte ein Sechsjähriger dort eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Kampfmittel-Experten würden Spielplätze und alle Bereiche, in denen sich Kinder aufhalten, mit Metallsonden absuchen, sagte der Leiter des Kampfmitteräumdienstes, Oliver Kinast NDR Schleswig Holstein. "Einfach um sicherzustellen, dass nicht weitere Munitionsgegenstände oder Munitionsschrottteile sich dort befinden. Einfach damit wir Sicherheit für die Kinder dort haben und zukünftig nicht mehr mit einer Gefährdung gerechnet werden muss", so Kinast. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Fassadenabriss am Musik-Bunker in Kiel

In der Werftstraße in Kiel-Gaarden laufen heute Abrissarbeiten an einer Fassadenseite am Musik-Bunker. Nach Frostschäden ist dort vor einer Woche Einsturzgefahr festgestellt worden. Die Kieler Jugendgemeinschaft Musik & Tanz betreibt den Veranstaltungsort. Demnach betreffen die Schäden nur die Fassade, aber nicht die Struktur des massiven Bunkers. Der Fassadenabriss kostet 50.000 Euro. Eine Spendensammlung ist im Gespräch. Seit zwei Tagen steht der Bunker zudem unter Denkmalschutz. Das eröffnet dem Verein Möglichkeiten, an Förderungen für zusatzlich anfallende Sanierungskosten zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

